Тарифи на воду під загрозою: громади вимагають від держави компенсацію боргів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2026, 17:00

Тарифи на воду під загрозою: громади вимагають від держави компенсацію боргів

В українських водоканалів закінчується запас міцності. Асоціація міст України звернулася до президента із закликом погасити 7 мільярдів гривень боргу, який накопичився через різницю в тарифах. Про це повідомляє Іnterfax-Україна.

В українських водоканалів закінчується запас міцності.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Якщо гроші не знайдуть у держбюджеті, місцевій владі доведеться піти на непопулярний крок — підвищити вартість води для населення.

У чому суть конфлікту?

Тарифи на воду в Україні залишалися незмінними понад чотири роки. Увесь цей час вартість електроенергії, пального, запчастин та реагентів стрімко зростала, але водоканали змушені були тримати низькі ціни для споживачів. У результаті виникла «різниця в тарифах», тобто витрати підприємств значно перевищують дохід, який вони отримують від оплати рахунків.

Зараз ця «діра» в бюджетах водоканалів сягнула 7 мільярдів гривень. Підприємства, які й так виснажені війною та постійними ремонтами мереж, опинилися в глухому куті: їм не вистачає коштів навіть на базове функціонування.

Чому влада на місцях б'є на сполох?

Раніше тарифи встановлював національний регулятор (НКРЕКП), але з 11 березня 2026 року ці повноваження передали на місця. Фактично, держава переклала відповідальність за застарілі тарифи на міську владу, при цьому не надавши механізму для виплати компенсацій за ці борги.

Міста опинилися перед складним вибором між двома поганими рішеннями:

  • Варіант А: Підняти тарифи для мешканців, щоб врятувати водоканали від зупинки.

  • Варіант Б: Продовжувати працювати в збиток, що загрожує аваріями та перебоями з постачанням води.

Асоціація міст України наголошує, що обидва варіанти є критичними, особливо в умовах енергетичної нестабільності, коли водоканали змушені витрачати додаткові ресурси на енергосамодостатність та ремонт інфраструктури після атак.

Читайте також: Вода за подвійним цінником та доплати за світло з червня. Що відбувається з комуналкою?

Позиція АМУ полягає в тому, що погашення заборгованості має взяти на себе державний бюджет. Це єдиний спосіб утримати ціни для населення на поточному рівні та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури. Наразі слово за державою — чи знайдеться ресурс для вирішення багатомільярдної заборгованості, від якої залежить доступ до води в кожному крані.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами