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27 липня 2026, 8:00

Україна планує створити власний аналог Starlink, проєкт оцінюють у понад $1 млрд

Українська компанія Stetman працює над створенням національного супутникового угруповання, яке має забезпечити країну власним захищеним супутниковим зв’язком і зменшити залежність від іноземних сервісів, зокрема Starlink. Про це пише Kyiv Post.

Українська компанія Stetman працює над створенням національного супутникового угруповання, яке має забезпечити країну власним захищеним супутниковим зв’язком і зменшити залежність від іноземних сервісів, зокрема Starlink.

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Що відомо про проєкт

Вартість проєкту оцінюється приблизно у $1,1 млрд, а повне розгортання системи планують завершити до 2030 року.

Проєкт передбачає запуск 360 низькоорбітальних супутників, які працюватимуть на висоті близько 550 км.

Насамперед мережа має забезпечити зв’язок для державних структур, Сил оборони та критичної інфраструктури України. У перспективі доступ до системи зможуть отримати й країни-партнери. Розробники зазначають, що мережу проєктують із урахуванням протидії засобам радіоелектронної боротьби.

Перший етап передбачає запуск 120 супутників у 2027 році за допомогою ракет SpaceX.

Повне угруповання з 360 апаратів має бути сформоване до 2030 року. При цьому вже восени 2026 року планується запуск першого демонстраційного супутника, який дозволить протестувати технології перед масштабним розгортанням системи.

Для реалізації проєкту українська Stetman створила спільне підприємство UASAT із данським виробником малих супутників GomSpace. Відповідну угоду сторони підписали навесні цього року під час бізнес-саміту Україна — ЄС у Брюсселі за участю представників Європейської комісії, Європейського інвестиційного банку та уряду України.

Крім розгортання супутникової мережі, партнери планують створити в Україні підприємство з виробництва супутників. Початок будівництва очікується вже наступного року за умови своєчасного залучення фінансування.

За оцінкою компанії, бюджет у $1,1 млрд охоплює не лише виготовлення супутників, а й програмне забезпечення, запуск апаратів, логістичні та брокерські послуги, а також оплату роботи команди.

Розробники наголошують, що головна мета програми — забезпечити Україні суверенний супутниковий зв’язок, який перебуватиме під контролем держави й не залежатиме від рішень зовнішніх операторів.

Необхідність створення власної космічної інфраструктури стала особливо актуальною після кількох років повномасштабної війни, коли супутниковий зв’язок перетворився на один із ключових елементів управління військами та роботи критично важливих служб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Три літри
Три літри
27 липня 2026, 8:25
#
Вартість проєкту оцінюється приблизно у $1,1 млрд, а повне розгортання системи планують завершити до 2030 року.

Лише міліадр? Смішно?

Насамперед мережа має забезпечити зв’язок для державних структур, Сил оборони та критичної інфраструктури України.

Ще смішніше, відразу відчувається звук попилу грошей.
+
0
Три літри
Три літри
27 липня 2026, 8:51
#
Просто числа

Загальний час обертання супутника «аналога SpaceX» складає приблизно 90 хвилин

Час перебування супутника НАД теріторією України 2,2 хвилини.

Тобто чистий ідеальний КПД використання складе … менше 2,5%. Це ідеальний коли супутник задіяний весь час який він летить над нашою теріторією. А якщо він буде лише для держсектора то КПД буде ще менше.
+
0
vfp
vfp
27 липня 2026, 10:36
#
Тому й 360 супутників, щоб забезпечити безперервне покриття
+
0
Три літри
Три літри
27 липня 2026, 13:07
#
Тому ти не звернув увагу на умовний «КПД»?

Хіба я хоч десь написав що супутників мало? Хоча їх дійсно мало якщо брати покриття всієї земної кулі, але ж розробники це не планували тож я це і не обговорював.

Прям напрошується порівняння з кацапами🤬

В нас вже робили свій ВК-замінник «тільки для українців», навіть декілька. З цим «старлінком для українців» буде абсолютно та сама зуйня.
+
0
malfar
malfar
27 липня 2026, 10:41
#
Плани не обмежені навіть фантазією
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