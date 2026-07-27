Україна планує створити власний аналог Starlink, проєкт оцінюють у понад $1 млрд

Українська компанія Stetman працює над створенням національного супутникового угруповання, яке має забезпечити країну власним захищеним супутниковим зв’язком і зменшити залежність від іноземних сервісів, зокрема Starlink. Про це пише Kyiv Post .

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Що відомо про проєкт

Вартість проєкту оцінюється приблизно у $1,1 млрд, а повне розгортання системи планують завершити до 2030 року.

Проєкт передбачає запуск 360 низькоорбітальних супутників, які працюватимуть на висоті близько 550 км.

Насамперед мережа має забезпечити зв’язок для державних структур, Сил оборони та критичної інфраструктури України. У перспективі доступ до системи зможуть отримати й країни-партнери. Розробники зазначають, що мережу проєктують із урахуванням протидії засобам радіоелектронної боротьби.

Перший етап передбачає запуск 120 супутників у 2027 році за допомогою ракет SpaceX.

Повне угруповання з 360 апаратів має бути сформоване до 2030 року. При цьому вже восени 2026 року планується запуск першого демонстраційного супутника, який дозволить протестувати технології перед масштабним розгортанням системи.

Для реалізації проєкту українська Stetman створила спільне підприємство UASAT із данським виробником малих супутників GomSpace. Відповідну угоду сторони підписали навесні цього року під час бізнес-саміту Україна — ЄС у Брюсселі за участю представників Європейської комісії, Європейського інвестиційного банку та уряду України.

Крім розгортання супутникової мережі, партнери планують створити в Україні підприємство з виробництва супутників. Початок будівництва очікується вже наступного року за умови своєчасного залучення фінансування.

За оцінкою компанії, бюджет у $1,1 млрд охоплює не лише виготовлення супутників, а й програмне забезпечення, запуск апаратів, логістичні та брокерські послуги, а також оплату роботи команди.

Розробники наголошують, що головна мета програми — забезпечити Україні суверенний супутниковий зв’язок, який перебуватиме під контролем держави й не залежатиме від рішень зовнішніх операторів.

Необхідність створення власної космічної інфраструктури стала особливо актуальною після кількох років повномасштабної війни, коли супутниковий зв’язок перетворився на один із ключових елементів управління військами та роботи критично важливих служб.