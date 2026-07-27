Бізнес в Україні зростає: за пів року відкрили майже 20 тис. компаній

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19 758 нових компаній зареєстровано в Україні за перше півріччя 2026 року. Це на 8% більше, ніж за той самий період 2025 року (18 277), і найбільше за останні три роки: у 2024-му за півроку відкрилось 18 414 компаній.

Водночас побільшало й припинень бізнесу. Так, за пів року закрилось 6 563. Це на 28% більше, ніж у відповідний період торік. Втім завдяки тому, що й відкриттів нових компаній побільшало, загальна картина залишається в плюсі. Абсолютний приріст кількості компаній за перше півріччя 2026 року склав 13 195 бізнесів.

Зауважимо, що до припинень віднесено компанії зі статусами «Припинено» та «В стані припинення» на момент підготовки публікації. Втім компанії у процесі припинення можуть надалі повернутися до статусу «Зареєстровано».

Найбільший абсолютний приріст компаній — в оптовій торгівлі (+2 304). Далі ІТ (+1 254), нерухомість (+1 104), громадські організації (+859) та обслуговування будинків (+824).

Зменшення зафіксовано у держуправлінні та обороні (−289), освіті (−282), ветеринарії (−20), водопостачанні (−14) та творчості й мистецтві (−11).

Київ лідирує за абсолютним приростом — +5 338 компаній. Далі Львівщина (+1 220) та Дніпропетровщина (+1 177). Приріст зафіксовано у 23 регіонах, зменшення — у 4. Водночас найбільше скорочення — у прифронтових Донеччині (−157) та Луганщині (−73).

Понад половина припинень — результат ліквідації: 3 479 випадків. Ще 21% — реорганізація (1 410), 10% — процедура банкрутства (651). 9% — судове рішення про припинення, не пов’язане з банкрутством (574). Без зазначеної причини — 440 випадків (7%), припинення суб'єкта без статусу юридичної особи — 9 (менше 1%).

Серед компаній, що припинили діяльність або перебувають у процесі припинення (без урахування реорганізацій), за доходом у фінансовому звіті 2025 лідирує Промофлай — 3,0 млрд грн, процедура банкрутства. Усі 10 компаній з топу наразі в стані припинення.