Ціна на нафту впала на 5%: ринок відреагував на паузу у війні США та Ірану

Reuters повідомляє , що світові ціни на нафту знизилися після того, як США та Іран на вихідних утрималися від нових ударів. Інвестори сприйняли це як перший сигнал можливої деескалації конфлікту, який протягом останніх тижнів підтримував нафтові котирування на високому рівні.

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У понеділок вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $4,56 — до $87,1 за барель. Американська нафта WTI втратила $5,7 і торгувалася на рівні $83,48 за барель. Для обох еталонних сортів це найнижчі рівні майже за тиждень після тривалого зростання.

Ще напередодні Brent ненадовго піднімалася до $100 за барель. Ціни зростали через побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти після обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та загострення ситуації в Червоному морі.

Ринок чекає не лише миру, а й відновлення судноплавства

Додатковим фактором для зниження цін стала заява посла США в ООН Майка Волтца, який повідомив, що президент Дональд Трамп вирішив призупинити американські удари, щоб залишити простір для дипломатичних переговорів.

Аналітики ING зазначають, що ринок миттєво відреагував на будь-які ознаки зниження напруженості.

«Цінова динаміка нафти сьогодні вранці чітко відображає відчайдушне прагнення ринку до позитивних новин», — зазначили експерти ING.

Втім, учасники ринку поки не очікують швидкого повернення ситуації до норми. За даними Kpler, навіть після припинення ударів через Ормузьку протоку щодня проходило менш як десять торговельних суден, що значно нижче звичайних обсягів.

Експерти пояснюють, що судноплавні компанії не поспішають повертати флот до регіону, доки не переконаються, що загроза нових атак справді минула. Додаткові ризики створює й ситуація в Червоному морі, де єменські хусити продовжують атакувати судна та нафтову інфраструктуру.

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Аналітики також звертають увагу, що навіть якщо дипломатичні зусилля виявляться успішними, нафтовий ринок ще певний час залишатиметься чутливим до будь-яких новин із Близького Сходу. Крім того, на ціни й надалі впливатимуть ризики для світової логістики та війна між Росією й Україною, яка також створює невизначеність для глобальних енергетичних ринків.

Що буде далі

Як повідомляв Мінфін, країни Перської затоки прискорюють будівництво нових нафтопроводів, які дозволять експортувати сировину в обхід Ормузької протоки. Загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном змушує виробників кардинально переглянути логістику експорту. Але це потребує часу та великих інвестицій.

Саме тому подальша динаміка ринку залежатиме від двох факторів: чи вдасться сторонам зберегти паузу в бойових діях і наскільки швидко відновиться повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку та Червоне море. Саме ці маршрути наразі залишаються критично важливими для світових поставок нафти.