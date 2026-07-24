Ринок держоблігацій США лихоманить: чому інвестори масово продають папери

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 липня 2026, 16:10

Ринок держоблігацій США лихоманить: чому інвестори масово продають папери

За інформацією Reuters, американський ринок державних облігацій переживає один із найсильніших розпродажів за останні роки. Інвестори масово позбавляються довгострокових казначейських паперів, через що їхня дохідність стрімко зростає. Частина показників уже наблизилася до рівнів, яких ринок не бачив із часів світової фінансової кризи.

За інформацією Reuters, американський ринок державних облігацій переживає один із найсильніших розпродажів за останні роки.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільшу увагу зараз привертають 30-річні держоблігації США. Їхня дохідність піднялася до 5,19%, що майже відповідає максимумам 2007 року. Дохідність 10-річних паперів досягла 4,71%, а дворічних — 4,37%.

Аналітики пояснюють: зростання дохідності означає падіння цін на облігації. Це свідчить, що інвестори вимагають вищої компенсації за ризики, які останнім часом помітно зросли.

Чому інвестори продають американські облігації

Поштовхом до розпродажу стало загострення конфлікту навколо Ірану, яке знову підвищило побоювання щодо інфляції через дорожчу нафту. Водночас американська економіка поки що демонструє стійкість, що також зменшує ймовірність швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Ситуацію ускладнює й новий підхід нового голови ФРС Кевіна Ворша. На відміну від свого попередника Джерома Пауелла, який заздалегідь сигналізував про майбутні рішення регулятора, Ворш свідомо відмовляється від детальних прогнозів і пропонує ринку орієнтуватися насамперед на економічну статистику.

Читайте також: ФРС змінює правила гри: Кевін Ворш відмовляється від підказок для ринку

Через це невизначеність лише посилилася. Зараз інвестори активно переглядають свої очікування щодо подальших дій Федрезерву.

Основні фактори, які зараз впливають на ринок:

  • зростання цін на нафту через конфлікт навколо Ірану;
  • стійкі показники американської економіки;
  • відсутність чітких сигналів від Федеральної резервної системи;
  • очікування, що процентні ставки можуть залишатися високими довше, ніж прогнозувалося раніше;
  • побоювання щодо збільшення державних запозичень США.

За оцінками ринку, імовірність підвищення базової ставки ФРС уже наступного тижня зросла до 38%, хоча ще тиждень тому вона оцінювалася лише у 12%.

Чому це важливо для світових фінансових ринків

Зростання прибутковості американських держоблігацій має вплив далеко за межами США. Казначейські папери вважаються еталоном безризикових інвестицій, тому їхня дохідність визначає вартість кредитів, корпоративних облігацій, іпотеки та навіть оцінку акцій у всьому світі.

Попри нервову реакцію ринку, частина експертів не очікує нового підвищення ставки ФРС. На їхню думку, нинішній стрибок інфляційних очікувань пов'язаний насамперед із подорожчанням енергоносіїв, а такі фактори регулятор традиційно враховує обережніше.

Водночас інвестори визнають, що найближчими місяцями фінансові ринки можуть залишатися дуже волатильними. Поки не стане зрозуміло, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході та як саме реагуватиме Федеральна резервна система, різкі коливання дохідності американських облігацій можуть стати звичним явищем.

Читайте також: ФРС ще тричі підніме ставки цього року і не знизить їх до 2028-го — Bank of America

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами