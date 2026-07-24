Ринок держоблігацій США лихоманить: чому інвестори масово продають папери

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Найбільшу увагу зараз привертають 30-річні держоблігації США. Їхня дохідність піднялася до 5,19%, що майже відповідає максимумам 2007 року. Дохідність 10-річних паперів досягла 4,71%, а дворічних — 4,37%.

Аналітики пояснюють: зростання дохідності означає падіння цін на облігації. Це свідчить, що інвестори вимагають вищої компенсації за ризики, які останнім часом помітно зросли.

Чому інвестори продають американські облігації

Поштовхом до розпродажу стало загострення конфлікту навколо Ірану, яке знову підвищило побоювання щодо інфляції через дорожчу нафту. Водночас американська економіка поки що демонструє стійкість, що також зменшує ймовірність швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Ситуацію ускладнює й новий підхід нового голови ФРС Кевіна Ворша. На відміну від свого попередника Джерома Пауелла, який заздалегідь сигналізував про майбутні рішення регулятора, Ворш свідомо відмовляється від детальних прогнозів і пропонує ринку орієнтуватися насамперед на економічну статистику.

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Через це невизначеність лише посилилася. Зараз інвестори активно переглядають свої очікування щодо подальших дій Федрезерву.

Основні фактори, які зараз впливають на ринок:

зростання цін на нафту через конфлікт навколо Ірану;

стійкі показники американської економіки;

відсутність чітких сигналів від Федеральної резервної системи;

очікування, що процентні ставки можуть залишатися високими довше, ніж прогнозувалося раніше;

побоювання щодо збільшення державних запозичень США.

За оцінками ринку, імовірність підвищення базової ставки ФРС уже наступного тижня зросла до 38%, хоча ще тиждень тому вона оцінювалася лише у 12%.

Чому це важливо для світових фінансових ринків

Зростання прибутковості американських держоблігацій має вплив далеко за межами США. Казначейські папери вважаються еталоном безризикових інвестицій, тому їхня дохідність визначає вартість кредитів, корпоративних облігацій, іпотеки та навіть оцінку акцій у всьому світі.

Попри нервову реакцію ринку, частина експертів не очікує нового підвищення ставки ФРС. На їхню думку, нинішній стрибок інфляційних очікувань пов'язаний насамперед із подорожчанням енергоносіїв, а такі фактори регулятор традиційно враховує обережніше.

Водночас інвестори визнають, що найближчими місяцями фінансові ринки можуть залишатися дуже волатильними. Поки не стане зрозуміло, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході та як саме реагуватиме Федеральна резервна система, різкі коливання дохідності американських облігацій можуть стати звичним явищем.

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