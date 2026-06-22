ФРС ще тричі підніме ставки цього року і не знизить їх до 2028-го — Bank of America

Bank of America різко змінив прогноз щодо монетарної політики США. Тепер банк очікує не зниження, як це було півроку тому, а підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи. Про це повідомив Investing.com

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Аналітики головного фінансового холдінгу США впевнені, що в 2026 році ФРС підніме ставку у вересні, жовтні та грудні: по 0,25 відсоткового пункту кожного разу. Підсумкова ставка сягне 4,25−4,50%. Далі очікується тривала пауза без змін протягом усього 2027 року. Про зниження ставок можна забути до 2028-го.

Чому BofA змінив прогноз саме зараз

Головна причина — це інфляція, яка відмовляється повертатися до норми. Базовий індекс витрат на особисте споживання (PCE), який є улюбленим показником ФРС, може досягти 3,5% у травні. Це на 0,7 відсоткового пункту вище, ніж рік тому, і значно вище цільового рівня в 2%.

Ринок праці при цьому залишається стійким — безробіття не зросло навіть за нинішніх високих ставок. Це дає ФРС простір для дій. Голова ФРС Кевін Уорш на останній прес-конференції наголосив на пріоритеті цінової стабільності та дав зрозуміти, що поточна політика відомства не є надто жорсткою.

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Що це означатиме для пересічних громадян і бізнесу

Вищі ставки — це дорожчі кредити. Іпотека, автокредити та позики для приватного бізнесу стануть менш доступним. Для компаній, які брали кредити в розрахунку на швидке здешевлення запозичень, новини погані: доведеться жити з високими витратами ще кілька років.

Для долара це підтримка: вищі ставки зміцнюють американську валюту, що впливає на курси інших валют, зокрема й гривні.

BofA все ж залишає запасний вихід: якщо ринок праці різко погіршиться, інфляція раптово впаде або фондові ринки обваляться, то плани можуть змінитися. Але поки що базовий сценарій один: ставки ростуть, і це надовго.