ФРС ще тричі підніме ставки цього року і не знизить їх до 2028-го — Bank of America

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 червня 2026, 16:45

ФРС ще тричі підніме ставки цього року і не знизить їх до 2028-го — Bank of America

Bank of America різко змінив прогноз щодо монетарної політики США. Тепер банк очікує не зниження, як це було півроку тому, а підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи. Про це повідомив Investing.com

Bank of America різко змінив прогноз щодо монетарної політики США.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Аналітики головного фінансового холдінгу США впевнені, що в 2026 році ФРС підніме ставку у вересні, жовтні та грудні: по 0,25 відсоткового пункту кожного разу. Підсумкова ставка сягне 4,25−4,50%. Далі очікується тривала пауза без змін протягом усього 2027 року. Про зниження ставок можна забути до 2028-го.

Чому BofA змінив прогноз саме зараз

Головна причина — це інфляція, яка відмовляється повертатися до норми. Базовий індекс витрат на особисте споживання (PCE), який є улюбленим показником ФРС, може досягти 3,5% у травні. Це на 0,7 відсоткового пункту вище, ніж рік тому, і значно вище цільового рівня в 2%.

Ринок праці при цьому залишається стійким — безробіття не зросло навіть за нинішніх високих ставок. Це дає ФРС простір для дій. Голова ФРС Кевін Уорш на останній прес-конференції наголосив на пріоритеті цінової стабільності та дав зрозуміти, що поточна політика відомства не є надто жорсткою.

Читайте також: Уорш почав з паузи: ФРС знову залишила ставку без змін

Що це означатиме для пересічних громадян і бізнесу

Вищі ставки — це дорожчі кредити. Іпотека, автокредити та позики для приватного бізнесу стануть менш доступним. Для компаній, які брали кредити в розрахунку на швидке здешевлення запозичень, новини погані: доведеться жити з високими витратами ще кілька років.

Для долара це підтримка: вищі ставки зміцнюють американську валюту, що впливає на курси інших валют, зокрема й гривні.

BofA все ж залишає запасний вихід: якщо ринок праці різко погіршиться, інфляція раптово впаде або фондові ринки обваляться, то плани можуть змінитися. Але поки що базовий сценарій один: ставки ростуть, і це надовго.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами