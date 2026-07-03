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3 липня 2026, 9:04

ФРС змінює правила гри: Кевін Ворш відмовляється від підказок для ринку

Виступ Кевіна Ворша на форумі Європейського центрального банку у Сінтрі став сигналом до радикальних змін у комунікаційній стратегії Федеральної резервної системи. Ворш чітко дав зрозуміти, що ера передбачуваності для інвесторів добігає кінця, а фокус регулятора зміщується виключно на отримані результати, а не на обіцянки та попередження.

Виступ Кевіна Ворша на форумі Європейського центрального банку у Сінтрі став сигналом до радикальних змін у комунікаційній стратегії Федеральної резервної системи.

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Нові правила гри для ринку

Позиція Ворша базується на чотирьох стовпах, які визначатимуть політику ФРС у найближчому майбутньому.

  1. По-перше, інфляційна ціль у 2% залишається непохитною. Сподівання на те, що центробанк закриє очі на перевищення показників, є марними, адже ФРС налаштована йти до кінця, щоб повернути ціни в норму.
  2. По-друге, Ворш підтвердив повну незалежність інституції. Ніхто не зможе змусити комітет штучно знижувати ставки, і рішення стосовно неї прийматимуться виключно на основі реальних економічних даних.
  3. По-третє, повністю скасовується практика «гайденсу». Раніше ФРС попереджала ринок про майбутні кроки на наступних засіданнях. Тепер цього не буде. Ворш пояснив: члени комітету зачинятимуться, аналізуватимуть ситуацію і видаватимуть фінальний результат, без спроб натякнути інвесторам про свої наступні дії.
  4. Позитивним моментом став погляд на ШІ: Ворш вважає, що його розвиток зробить бізнес ефективнішим, що може природним шляхом збити інфляційний тиск.

Отже, ринки мають готуватися до роботи в умовах невизначеності. ФРС переходить до реактивної моделі, де кожен крок залежатиме не від попередніх планів, а від поточних цифр.

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Що це означає для глобальних фінансів

Як повідомляє CNBC, виступ Ворша демонструє втому центробанків від «фінансової терапії» ринків.

Багато років ФРС намагалася мінімізувати волатильність через прозору комунікацію, проте це лише розбалувало інвесторів, які звикли до дешевих грошей. Повернення до закритого режиму прийняття рішень має на меті відновити вплив реальних ринкових ставок, а не очікувань гравців.

Для інвесторів це сигнал, що стратегії, побудовані на читанні між рядків протоколів ФРС, більше не працюватимуть.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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