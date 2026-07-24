Американські НПЗ працюють майже на межі: світовий ринок відчуває дефіцит пального

Як повідомляє Financial Times , нафтопереробні заводи США вийшли на максимальні потужності через різке зростання світового попиту на дизельне пальне та авіаційний керосин. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у середньому НПЗ зараз завантажені на 96% своїх потужностей, а в регіонах Середнього Заходу та Скелястих гір цей показник уже досяг 100%.

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Причиною стала одночасна дія кількох факторів, які різко скоротили світову пропозицію нафтопродуктів. Після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки , через яку до війни проходила майже п'ята частина світових поставок нафти, багато країн почали активніше закуповувати паливо у США.

Додатковий тиск на ринок створили атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які скоротили їхні виробничі можливості. На цьому тлі Росія тимчасово заборонила експорт дизельного пального, що ще більше посилило дефіцит.

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Експорт пального з США б'є рекорди

За інформацією Financial Times, експорт дизельного пального та авіакеросину зі США вже досяг рекордних рівнів. За оцінками EIA, цього року чистий експорт нафтопродуктів із США може стати найвищим за всю історію спостережень, а постачання дизеля перевищують торішні показники майже на третину.

Одночасно стрімко зросла прибутковість американських НПЗ. Маржа переробки нафти на бензин і дизельне пальне досягла рекордних значень, адже ціни на готові нафтопродукти збільшуються значно швидше, ніж вартість самої нафти. Вигоду від цього отримують найбільші американські переробники, зокрема Valero та Marathon Petroleum.

Втім, експерти попереджають, що така ситуація має і зворотний бік. Коли заводи працюють майже без резерву потужностей, навіть незначні аварії, сезонні урагани чи перебої з постачанням сировини можуть швидко призвести до ще більшого дефіциту пального.

Резерви залишаються мінімальними

Додаткове занепокоєння викликає стан стратегічного нафтового резерву США: його обсяг скоротився приблизно до 311 млн барелів, що є найнижчим рівнем із 1983 року. Це означає, що у разі нових перебоїв із постачанням можливості Вашингтона швидко стабілізувати ринок зараз дуже обмежені.

Аналітики зазначають, що нинішня ситуація демонструє нову особливість нафтового ринку: головною проблемою стає вже не стільки нестача сирої нафти, скільки дефіцит потужностей для її переробки. Саме тому ціни на дизельне пальне, авіакеросин і бензин зараз зростають швидше, ніж котирування самої нафти.

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