Нафта прямує до найбільшого тижневого зростання через ескалацію на Близькому Сході

У п'ятницю, 24 липня, світові ціни на нафту знижуються після різкого стрибка напередодні, однак усе ще прямують до найбільшого тижневого зростання за останній час. Ринок підтримують побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням енергоносіїв через Червоне море та ризиків подальшої ескалації війни між США, Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Станом на 09:48 вартість вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на $1,12 (1,11%) до $99,55 за барель. Напередодні ціна цієї марки вперше з травня пробила позначку у $100, підскочивши на 7% після того, як хусити повідомили про атаку на два саудівські танкери. Попри незначний відкат у п'ятницю, за підсумками тижня Brent демонструє зростання орієнтовно на 13%.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $1,12 (1,21%) — до $91,06 за барель, прямуючи до тижневого зростання на 10,4%.

«Потенційні загрози для постачання, з якими зараз зіштовхнувся ринок, є наймасштабнішими за весь час війни. Транзит нафти через Ормузьку протоку фактично зупинився, а тепер під загрозою опинилися й саудівські шляхи доставки через Червоне море. Подальша ескалація в Затоці поставила під удар колосальні обсяги світового експорту», — зазначають аналітики ING.

Блокада логістичних артерій та загрози в Червоному морі

За даними аналітичної компанії Kpler, яка відстежує рух суден, у четвер через Ормузьку протоку пройшов лише один танкер, що є найнижчим показником з травня.

Тим часом ключовою точкою напруги стає Баб-ель-Мандебська протока, яка з'єднує Червоне море з Індійським океаном і є другим за важливістю нафтовим маршрутом у світі після Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп вже пообіцяв «притягнути Іран до відповідальності» за будь-які наступні напади.

У понеділок підтримувані Іраном хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії, яка намагалася пустити нафту в обхід перекритої Ормузької протоки через власні трубопроводи.

За даними джерел Reuters, Тегеран тиснув на хуситів з вимогою повністю блокувати Баб-ель-Мандебську протоку у разі, якщо США продовжать завдавати ударів по іранській енергетичній інфраструктурі після того, як двотижневе перемир'я між країнами остаточно зірвалося.

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Атаки на термінал у Чорному морі та скорочення видобутку в Казахстані

Додатковим фактором тиску на світовий ринок стала ситуація довкола експорту з Центральної Азії. Міністерство енергетики Казахстану повідомило про вимушене тимчасове скорочення видобутку нафти через призупинення роботи головного експортного термінала країни на узбережжі Чорного моря, який зазнав атаки безпілотників.

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) припинив прийом нафти з Казахстану та відвантаження на танкери. Цей маршрут забезпечує близько 2% світового щоденного постачання нафти.

Міненерго Казахстану не розкриває точних обсягів падіння видобутку, однак джерела в галузі повідомляють, що на найбільшому родовищі країни обсяги видобутку вже впали понад удвічі.