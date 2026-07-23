ЄС оштрафував Google на 890 мільйонів євро

Європейський Союз наклав на Alphabet, материнську компанію Google, штраф у розмірі 890 млн євро ($1 млрд) за порушення закону про цифрові ринки (DMA). Це рішення може ще більше загострити відносини між ЄС і президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Bloomberg.

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У четвер, 23 липня, Європейська комісія повідомила, що Google надавала несправедливу перевагу власним сервісам у пошуковій видачі та перешкоджала розробникам застосунків спрямовувати користувачів до пропозицій за межами магазину Play Store.

За порушення, пов'язані з пошуковими сервісами, компанію оштрафували на 460 млн євро, а ще 430 млн євро — за порушення правил роботи Play Store.

«Google не змогла належним чином виконати вимоги закону про цифрові ринки, тому сьогодні ми вжили рішучих, але виважених заходів для покарання за ці порушення. Найкращі продукти повинні досягати успіху тому, що вони кращі, а не тому, що належать компанії, яка контролює пошукову систему», — заявила єврокомісарка з питань конкуренції Тереса Рібера.

Єврокомісія дала американському техгіганту 60 днів на приведення діяльності у відповідність до DMA під загрозою нових періодичних штрафів.

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Що кажуть у Google

У самій компанії з рішенням регулятора не згодні та заявляють про вимушене обмеження функціонала.

«Застосування DMA у такий спосіб продовжує руйнувати звичні щоденні продукти. Щоб виконати вимоги, ми змушені вирізати корисні функції пошуку в реальному часі, які так люблять європейці, зокрема оперативні ціни й бронювання готелів, авіаквитків та ресторанів, а також послаблювати системи захисту в Google Play», — заявив Кент Вокер, президент Google з глобальних питань.

Штрафи для техгігантів зростають, але сума для Google — не рекордна

Нинішній штраф для Google став продовженням серії санкцій, накладених ЄС у межах закону про цифрові ринки. Раніше за цим законом Євросоюз оштрафував Apple на 500 млн євро, а Meta — на 200 млн євро. DMA запроваджує низку правил, покликаних обмежити домінування найбільших технологічних компаній на ринку.

Сумарні фінансові претензії ЄС до Google вже перевищили 10 млрд євро, що значно більше, ніж сукупні штрафи Apple, Meta та Microsoft.

Втім, нинішній штраф у 890 млн євро — один із найменших, які Євросоюз коли-небудь накладав на Google. Для порівняння, раніше компанія отримувала значно суворіші санкції:

2,95 млрд євро — за зловживання домінуючим становищем на ринку рекламних технологій (AdTech);

4,125 млрд євро — у справі щодо операційної системи Android;

2,42 млрд євро — за порушення правил конкуренції у сервісі Google Shopping.

Ще один штраф на 1,49 млрд євро у справі AdSense був скасований Генеральним судом ЄС, однак юристи Євросоюзу наразі оскаржують це рішення у вищій інстанції.

Загострення торгової війни між США та ЄС

Новий удар по Google припав на вкрай напружений момент у торговельних відносинах між Брюсселем та Вашингтоном. Дональд Трамп неодноразово критикував спроби ЄС обмежити вплив гігантів Кремнієвої долини. Коли у вересні 2025 року ЄС востаннє оштрафував Google, президент США одразу погрожував запровадженням нових мит проти 27 країн блоку.

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Рік тому ЄС підписав угоду з Трампом, яка підняла мита на більшість європейських товарів до 15%, але скасувала збори для американського промислового імпорту та деякої сільгосппродукції. Блок пішов на цей крок, щоб стабілізувати відносини з Трампом, який погрожував жорсткими торговельними обмеженнями та скороченням оборонних зобов’язань США в Європі.

Ця торговельна угода, узгоджена на політичному рівні в липні минулого року, ледь не зірвалася після заяв Трампа про наміри підпорядкувати Гренландію та після того, як Верховний суд США скасував значну частину його нових мит. ЄС остаточно ратифікував документ лише минулого місяця, проте угода досі перебуває під загрозою — Трамп уже погрожує новими митами окремим країнам блоку, зокрема Іспанії та Франції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Google, сама того не бажаючи, стала справжнім рятівником для бюджету Європейського Союзу. Технологічний гігант нарешті сплатив рекордний штраф у 4,6 мільярда євро, який йому виписали ще у 2018 році за маніпуляції з операційною системою Android. Після років судових суперечок Європейський суд остаточно став на бік регуляторів, відкривши шлях до виплати, яка стала найбільшим разовим штрафом в історії ЄС.