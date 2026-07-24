У п’ятницю, 24 липня, ціни на українських АЗС продовжують стрімко йти вгору. Найбільший стрибок за добу зафіксовано на дизельне пальне та бензин марки А-92. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
24 липня 2026, 14:32
Пальне в Україні прискорило зростання: дизель подорожчав більш ніж на 2 гривні
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Середні ціни на пальне
За останню добу середня вартість різних видів пального змінилася наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 86 копійок до 83,73 грн/л.
- Бензин А-95 зріс у ціні на 1,05 грн і коштує в середньому 80,08 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 1,84 грн до 77,21 грн/л.
- Дизельне пальне додало в ціні одразу 2,23 грн і сягнуло 85,23 грн/л.
- Автомобільний газ подорожчав на 27 копійок до 41,27 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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