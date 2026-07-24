Пальне в Україні прискорило зростання: дизель подорожчав більш ніж на 2 гривні

У п’ятницю, 24 липня, ціни на українських АЗС продовжують стрімко йти вгору. Найбільший стрибок за добу зафіксовано на дизельне пальне та бензин марки А-92. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».