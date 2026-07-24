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24 липня 2026, 12:00

Сенат США планує наступного тижня розглянути новий пакет санкцій проти росії

Сенат США може вже наступного тижня винести на голосування двопартійний законопроєкт про нові санкції проти росії. Документ, який підтримали понад 60 сенаторів, напередодні доопрацювали, врахувавши вимогу президента Дональда Трампа додати до нього положення щодо Ірану. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела в Конгресі.

Сенат США може вже наступного тижня винести на голосування двопартійний законопроєкт про нові санкції проти росії.

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Демократи вже повідомили республіканців, що готові перейти до фінального розгляду законопроєкту найближчими днями. Коли це станеться, документ стане одним із небагатьох прикладів двопартійної співпраці щодо підтримки України в нинішньому складі Сенату.

Що змінили в законопроєкті

Після смерті сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа, законопроєкт переглядали двічі.

Зокрема, законодавці:

  • знизили максимальний рівень вторинних мит із 500% до 100%;
  • обмежили право президента США застосовувати такі тарифи не більш ніж до п'яти країн;
  • додали санкційні положення щодо Ірану, яких вимагав Дональд Трамп.

За словами лідера республіканської більшості Джона Туна, включення іранських санкцій не викликало заперечень серед сенаторів, оскільки ці обмеження планували продовжити незалежно від нового законопроєкту.

Водночас частина демократів висловлює занепокоєння тим, що документ надає президенту додаткові можливості для використання митної політики. Сенатор Рон Вайден заявив, що підтримує Україну, однак критично ставиться до розширення тарифних повноважень Білого дому. Попри це, противники законопроєкту не мають достатньої кількості голосів, щоб заблокувати його ухвалення.

Остаточне рішення про дату розгляду мають погодити лідери обох партій — Джон Тун і Чак Шумер.

Очікується, що часу для розгляду санкційного пакета може побільшати після того, як Сенат відтермінував роботу над законопроєктом CLARITY Act, який регулює криптовалютний ринок.

Якщо законопроєкт отримає підтримку Сенату, наступним етапом стане розгляд у Палаті представників. Після цього документ має підписати президент США. Саме тому голосування наступного тижня може стати одним із ключових кроків до запровадження нового пакета санкцій проти росії.

Читайте також: Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та нові санкції проти рф

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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