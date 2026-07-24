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24 липня 2026, 10:55

ЄС відклав перегляд цінової стелі на російську нафту та розширив енергетичні санкції

Як повідомляє Le Monde, Європейський Союз ухвалив нові рішення в межах 21-го пакета санкцій проти росії. Брюссель вирішив до 15 липня 2027 року призупинити автоматичний перегляд механізму граничної ціни на російську нафту, а також запровадив нові обмеження щодо суден, нафтопереробних підприємств, трейдерів і компаній, які допомагають обходити санкції.

Як повідомляє Le Monde, Європейський Союз ухвалив нові рішення в межах 21-го пакета санкцій проти росії.

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У Раді ЄС пояснили, що рішення пов'язане з нестабільною ситуацією на світовому нафтовому ринку після фактичного закриття Ормузької протоки. За таких умов автоматична зміна цінової стелі могла б послабити ефективність санкційного механізму. Водночас Євросоюз залишив за собою право переглянути це рішення раніше, якщо ринкова ситуація зміниться.

Нові обмеження для тіньового флоту та нафтового сектору

Окремий блок санкцій стосується так званого тіньового флоту, який використовується для перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

До санкційного списку додали ще 41 судно. Загальна кількість таких танкерів тепер досягла 673. Крім самих суден, обмеження вперше поширили на компанії, які забезпечують їх бункерування, логістику та інші допоміжні послуги.

Також під санкції потрапили:

  • 18 компаній та одна фізична особа, пов'язані з нафтопереробною галуззю;
  • три російські нафтопереробні заводи;
  • великий НПЗ у Білорусі та компанія, що займається продажем білоруських нафтопродуктів у росії (мається на увазі посередник, пов'язаний із Нафтаном та Мозирським НПЗ);
  • п'ять нафтових трейдерів, яких підозрюють у порушенні обмежень на торгівлю російською нафтою.

Крім того, ЄС створив юридичний механізм, який дозволяє забороняти операції із закордонними нафтопереробними підприємствами, якщо вони працюють на російській сировині. Першим під такі обмеження потрапить нафтопереробний завод у грузинському Кулеві.

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Заборона набуде чинності через шість місяців.

Новий пакет також посилює контроль за експортом танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ). Продавці таких суден тепер повинні повідомляти про укладені угоди, а ЄС отримав право вводити додаткові обмеження на їхній продаж російським компаніям або громадянам.

Нагадаємо, що цінова стеля на російську нафту була запроваджена країнами G7, ЄС та Австралією, щоб обмежити нафтові доходи кремля без різкого скорочення світових поставок. Водночас росія поступово створила масштабний тіньовий флот, який дозволяє перевозити нафту поза межами західної системи страхування та контролю.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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