Українців заохочуватимуть фіскальними лотереями: податкова та Mastercard готують цифрові оновлення

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Партнерство охоплює три головні напрями:

Безготівкова економіка. Сторони вивчатимуть міжнародну практику проведення фіскальних лотерей*. Це стане ефективним інструментом для підвищення прозорості ринку роздрібної торгівлі в Україні. Нові сервіси в Електронному кабінеті. Податкова спільнота отримає сучасніші цифрові рішення, що дозволять за лічені секунди закривати податкові зобов’язання та збори. Фінансова та податкова грамотність. Експерти готуватимуть спеціальні освітні матеріали для бізнесу й підприємців. Вони допоможуть краще розібратися у використанні бізнес-рахунків, спеціальних карток та автоматизації регулярних платежів.

*Фіскальна лотерея — це державний інструмент, де офіційні фіскальні чеки покупців стають лотерейними білетами для розіграшу грошових призів. Така механіка заохочує людей завжди брати чеки та розраховуватися картками, що допомагає державі успішно виводити роздрібну торгівлю з тіні.

«Ми всі вже звикли, що чимало речей можна зробити у смартфоні за пару секунд. І тому податкова прагне бути сучасною та робити все, щоб сплата податків перестала бути стресом. Разом із Mastercard ми поєднаємо державні технології з найкращим платіжним досвідом, щоб взаємодія з податковою стала для кожного непомітною та простою», — наголосила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Зі свого боку генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва підкреслила важливість доступності безпечних безготівкових інструментів як у повсякденному житті, так і у державних сервісах. За її словами, спільна робота над новими цифровими рішеннями сприятиме подальшому розвитку прозорої економіки країни.

Безпосередню координацію проєктів у межах меморандуму вестимуть заступник голови ДПС з питань цифровізації Ігор Панченко та директор із розвитку співпраці з державним сектором Mastercard Костянтин Кошеленко.

Усі майбутні ініціативи втілюватимуться на основі окремих угод із суворим дотриманням законодавства про захист персональних та податкових даних.

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