Ціни на пальне в Україні продовжують зростати: найбільше подорожчали дизель та автогаз

У четвер, 23 липня, в Україні зафіксовано чергове подорожчання всіх видів пального на АЗС. Найбільший стрибок цін спостерігається на дизельне пальне та автомобільний газ. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».