У четвер, 23 липня, в Україні зафіксовано чергове подорожчання всіх видів пального на АЗС. Найбільший стрибок цін спостерігається на дизельне пальне та автомобільний газ. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
23 липня 2026, 16:14
Ціни на пальне в Україні продовжують зростати: найбільше подорожчали дизель та автогаз
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Середні ціни на пальне
За останню добу середня вартість пального змінилася наступним чином:
- Бензин А-95 преміум додав 59 копійок, досягши 82,87 грн/л.
- Бензин А-95 зріс у ціні на 63 копійки до 79,03 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 30 копійок до 75,37 грн/л.
- Дизельне пальне додало в ціні 1,30 грн і сягнуло позначки 83,00 грн/л.
- Автомобільний газ подорожчав на 65 копійок до 41,00 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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