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23 липня 2026, 13:16

Покупки в інтернеті та договори: на що найчастіше скаржилися українці

За перші пів року 2026 року Держпродспоживслужба задовольнила понад 6,5 тисяч звернень громадян і повернула їм 32,5 млн грн. Більшість скарг стосувалися невиконання умов договорів та покупок в інтернеті. Про це повідомила пресслужба установи.

За перші пів року 2026 року Держпродспоживслужба задовольнила понад 6,5 тисяч звернень громадян і повернула їм 32,5 млн грн.

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На що скаржаться українці

За вказаний період до територіальних органів Держпродспоживслужби надійшло 12 072 пропозиції, заяви та скарги. Статистика розподілилася так:

  • надання послуг — 5 223 звернення;
  • придбання товарів — 3 216 звернень;
  • покупки в інтернеті або дистанційним способом — 3 633 звернення.

Фахівці розглянули понад 11 тисяч звернень, з яких 6 501 задовольнили. У результаті громадянам повернули 32,5 млн грн.

Що порушував бізнес

Серед виявлених порушень з боку бізнесу зареєстровано:

  • порушення умов договорів між споживачами та виконавцями послуг — 107 випадків;
  • невиконання або несвоєчасне виконання приписів про усунення порушень прав споживачів — 23 випадки;
  • створення перешкод посадовим особам під час проведення перевірок — 15 випадків;
  • відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про продукцію або продавця — 6 випадків.

За результатами контролю видано 111 приписів про припинення порушень. До адміністративної відповідальності притягнуто 91 особу на суму майже 19,7 тис. грн.

Крім того, за статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» до відповідальності притягнуто 106 суб'єктів господарювання. Загальна сума адміністративно-господарських санкцій склала майже 12 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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