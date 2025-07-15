БЕБ перевірятиме ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування — Гетманцев

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 липня 2025, 8:56

БЕБ перевірятиме ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування — Гетманцев

БЕБ отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у відеопроєкті «Розпаковка», пише Дело.

БЕБ отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«За експертними розрахунками, якщо порівняти обсяг продажів зазначених маркетів з аналогічними маркетами, що працюють „в білу“, їхній оборот річний становить приблизно 30 млрд грн. А це означає, що держава недоотримує 4,5−5 млрд грн з однієї мережі», — зазначив Гетманцев і нагадав, що дроблення великого бізнесу на сотні фіктивних ФОПів — це обкрадання української армії, яка щодня боронить країну.

Як приклад практики дроблення депутат навів одну з регіональних продуктових мереж, яка активно розширює кількість торгових точок у Полтавській, Дніпропетровській та інших областях.

За словами Гетманцева, один магазин «розбивається» на десятки різних ФОПів, які змінюють один одного протягом доби. У Полтаві, Горішніх Плавнях та Кривому Розі зафіксовані випадки, коли одна фіктивна особа — ФОП одночасно зареєстрована на 6−8 різних торгових точках.

За словами Гетманцева, такі тіньовики «здійснюють діяльність без сплати ПДВ, без сплати податку на прибуток, без обліку товарів, що дуже важливо для продажу контрабандних товарів або товарів, виготовлених в Україні без сплати податків і, як правило, без оформлення найманих працівників. На II групі ФОП єдиного податку вони сплачують лише трошки більше за 4000 гривень на місяць. І це все. Якби вони працювали як юридична особа на загальній системі, то сплачували б і ПДВ, і податок на прибуток підприємств і, безперечно, ПДФО за найманих працівників».

Гетманцев зазначив, що схема поділу бізнесу на ФОПи дає великим регіональним і місцевим ритейлерам несправедливу перевагу над легальними компаніями, які чесно платять податки, працюють з надійними партнерами та забезпечують офіційну зайнятість. До прозорих гравців він відніс АТБ, NOVUS, VARUS та інші.

Під час підготовки матеріалів комітет провів контрольні закупівлі в мережах, які, ймовірно, застосовують схеми ухилення від сплати податків. Було виявлено ознаки фіктивної діяльності — однакові IP-адреси, спільний бухгалтерський облік, централізовану видачу платіжних терміналів, а також ідентичну логістику. За словами Гетманцева, це свідчить про існування єдиного центру управління, незважаючи на формальне подрібнення бізнесу на ФОПи.

«Ці схеми не знижують ціну товару для споживача, — наголосив Гетманцев і як приклад навів ціни в туристичній сфері Одеси, де також активно використовуються схеми дроблення на ФОПів. — Це схеми із 2−3 чеками. Такі послуги, як готельні. Люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. Ви подивіться на ціни в Одесі — дорожче за Мальту!»

За словами нардепа, усі зібрані матеріали вже передано до Бюро економічної безпеки України та Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Гетманцев впевнений, що правоохоронці зможуть надати цим випадкам юридичну кваліфікацію та притягнути «податкових ухилянтів» до відповідальності.

«Це не історія про боротьбу з малим бізнесом. Це боротьба за справедливість, за рівні правила гри. І за те, щоби наш бюджет, а отже, й армія, отримували своє», — заявив Гетманцев.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами