Держфінмоніторинг прострочив звіт для Ukraine Facility: Україна ризикує недоотримати 67 млн євро

Урядова Рада з питань запобігання та протидії відмиванню коштів зафіксувала порушення строків з боку Державної служби фінансового моніторингу. Йдеться про звіт за результатами четвертої Національної оцінки ризиків, який мав бути поданий ще до кінця 2025 року. Затримка безпосередньо загрожує українській частині фінансування від ЄС. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на Міністерство фінансів.

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9 липня Мінфін оприлюднив протокол засідання Ради від 30 червня. У документі прямо зазначено, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін досі не затвердив звіт попри те, що дедлайн минув у четвертому кварталі 2025 року.

Скільки така затримка коштує Україні

За інформацією поінформованих джерел, Єврокомісія оцінює невиконання цього індикатора у 67 млн євро. Відповідний пункт Ukraine Facility наразі має статус «прострочений» та «проблемний».

Проведення Національної оцінки ризиків є частиною масштабної програми фінансової підтримки ЄС. Якщо Україна виконує заплановані реформи, то отримує відповідні транші. Не виконує — транші відміняються або скорочуються.

Що з цього приводу вирішила Рада

За підсумками засідання Держфінмоніторингу доручили у найкоротші строки завершити підготовку звіту з урахуванням зауважень Мінфіну та інших державних органів. Також від служби вимагають усунути причини затримки та не допускати подібного в майбутньому. У засіданні взяли участь представники понад 20 державних органів.

Ця ситуація — частина ширшої тенденції. Єврокомісія дедалі уважніше стежить за виконанням Україною реформ у сфері фінансового моніторингу, і будь-яке прострочення відображається на фінансовому потоці. Тим більше що паралельно тривають переговори щодо умов приєднання до SEPA, а вони також вимагають бездоганного виконання AML-зобов'язань.

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