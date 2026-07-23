Прибутковість 10-річних держоблігацій Німеччини досягла максимуму за 15 років

Прибутковість 10-річних державних облігацій Німеччини піднялася до 3,21% на торгах у четвер, 23 липня: це найвищий рівень із 2011 року, повідомив Bloomberg.

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Причина зростання

Зростання цін на енергоносії та посилення інфляційних очікувань змушують інвесторів закладати у прогнози подальше посилення політики Європейського центрального банку (ЄЦБ), пише агентство.

Ціни на нафту в четвер підскочили на 3−4% після атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі і на тлі взаємних ударів США і Ірану. Вартість Brent перевищувала $98,4 за барель, WTI коштувала дорожче за $89,8 за барель.

Прибутковість німецьких бондів зростала на три базові пункти напередодні засідання ЄЦБ, який, за очікуваннями аналітиків, збереже депозитну ставку на рівні 2,25%. Це дасть йому час на оцінку наслідків поновлення конфлікту США та Ірану, вважає Bloomberg.

Трейдери зараз повністю закладають два підвищення ставки на чверть процентного пункту. Інфляція в єврозоні у червні склала 2,8% у річному вираженні, сповільнившись порівняно з 3,2% у травні. Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, теж уповільнилася сильніше за прогнози.

Варіант «сюрпризу з підвищенням ставки» на засіданні в четвер повністю не можна виключати, заявив стратег ING Groep NV Франческо Песоле Bloomberg.

«Повторна ескалація на Близькому Сході і зростання європейських цін на газ, що випереджає котирування нафти, повинні зберегти домінування „яструбиних“ голосів у раді керуючих [ЄЦБ]», — зазначив аналітик.