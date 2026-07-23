Що буде з курсом долара та євро в Україні у серпні 2026 року?
23 липня 2026, 18:33
Що буде з доларом, євро та гривнею у серпні? Два сценарії для курсу (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- як війна на Близькому Сході впливає на курс долара, євро та гривні
- які два сценарії розвитку подій можливі у серпні
- що буде з нафтою BRENT, золотом та парою євро/долар
- скільки валюти може продавати НБУ для підтримки гривні
- у якому коридорі перебуватимуть курс долара та євро в Україні
- які ризики залишаються для української економіки
- як краще розподілити заощадження між гривнею, доларом, євро, золотом та ОВДП
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1