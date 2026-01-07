Multi від Мінфін
7 січня 2026, 14:54

«Прозорро.Продажі» залучили понад 16,2 млрд грн у 2025 році

Державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» підбила підсумки діяльності за 2025 рік. Протягом року було успішно завершено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів, що принесли державі та громадам понад 16,2 млрд грн.

«Прозорро.Продажі» залучили понад 16,2 млрд грн у 2025 році
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключові джерела доходів

Найбільш прибутковим напрямом стала приватизація (велика та мала), яка поповнила бюджети на 5,2 млрд грн. Інші стратегічні галузі також показали значні результати:

  • Земельні торги: майже 3,6 млрд грн.
  • Продаж майна та активів: 1,8 млрд грн.

Активність громад та конкуренція

Минулий рік став знаковим для місцевого самоврядування. Половину всіх успішних торгів (14 тис.) провели саме органи місцевої влади, залучивши до громад понад 3,2 млрд грн. Екосистема продовжує розширюватися: до торгів долучилися понад 300 нових організаторів, а загальна кількість учасників, що змагалися за лоти, сягнула 35 тисяч.

Рекордсмени року

У 2025 році серед найдорожчих реалізованих лотів опинилися:

  • борг/відступлення прав вимоги до позичальників за кредитними договорами, Ощадбанк продав його за понад 1,1 млрд грн,
  • культурно-діловий центр з банківською установою у Києві, що належав колишній «дочці» росбанку — 916 млн грн,
  • будiвельна компанiя «Укрбуд» — 805 млн грн.

Окремої уваги заслуговує рівень конкуренції. Найактивніше торік змагалися за:

  • комплекс будівель з приміщенням автостанції, диспетчерської, посадковими платформами у Рівному від ФДМУ. Конкуренція 41 учасника підняла вартість активу з 750 тис. грн до 35,1 млн грн.
  • нежитлові приміщення на Закарпатті від ФДМУ: змагалося 35 учасників, переможна ставка — 3 млн грн,
  • автомобіль Skoda Octavia від Кропивницької митниці - 35 учасників, ціна продажу — 137,2 тис. грн.

Ще понад 3,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2025 році, перебувають на етапі підписання угод. І можуть принести організаторам додатково 3,4 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
