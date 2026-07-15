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15 липня 2026, 14:17

НБУ оновить дизайн нової банкноти у 2 000 гривень через шрифт російського походження

Національний банк України змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 гривень із портретом Василя Стуса. Таке рішення регулятор ухвалив після публічної дискусії щодо стилістичної подібності напису номіналу до неофіційної кириличної адаптації шрифту, створеної авторкою з рф. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ оновить дизайн нової банкноти у 2 000 гривень через шрифт російського походження
Фото: НБУ

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Чому виникла дискусія?

Дизайнерська спільнота звернула увагу на те, що напис на майбутній банкноті дуже схожий на російську адаптацію відомого шрифту. Хоча в НБУ запевняють, що з точки зору ліцензій та авторського права жодних порушень немає, керівництво банку вирішило діяти принципово.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії - у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора — самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Що саме зміниться?

Щоб уникнути будь-яких неоднозначних асоціацій, Нацбанк оновить стилістику напису. Графічне зображення літер зроблять повністю відповідним до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script — без жодних додаткових авторських інтерпретацій.

У НБУ також пояснили технічний бік процесу:

  • Дизайн банкнот створюють художники НБУ у спеціальному захищеному софті, де не можна просто встановити сторонній шрифт.
  • Для максимального захисту від підробок художники вручну вимальовують кожну літеру, беручи за основу ліцензійні шрифти та видозмінюючи їх.

Чи вплине це на появу купюри в обігу?

Оскільки банкноту номіналом 2 000 гривень ще не запустили у масове виробництво, виправлення дизайну не вплине на графік. Як і планувалося раніше, нова купюра надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після презентації нової банкноти номіналом 2 000 грн Нацбанк знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту. Про це заявив дизайнер Богдан Гдаль, який ще у 2019 році разом із шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком порушував аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

За словами Гдаля, на новій купюрі знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

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Дизайнер стверджує, що йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман, тоді як офіційна кирилична версія Bickham Script від Adobe з’явилася лише у 2016 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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