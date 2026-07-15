НБУ оновить дизайн нової банкноти у 2 000 гривень через шрифт російського походження

Національний банк України змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 гривень із портретом Василя Стуса. Таке рішення регулятор ухвалив після публічної дискусії щодо стилістичної подібності напису номіналу до неофіційної кириличної адаптації шрифту, створеної авторкою з рф. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Чому виникла дискусія?

Дизайнерська спільнота звернула увагу на те, що напис на майбутній банкноті дуже схожий на російську адаптацію відомого шрифту. Хоча в НБУ запевняють, що з точки зору ліцензій та авторського права жодних порушень немає, керівництво банку вирішило діяти принципово.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії - у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора — самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Що саме зміниться?

Щоб уникнути будь-яких неоднозначних асоціацій, Нацбанк оновить стилістику напису. Графічне зображення літер зроблять повністю відповідним до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script — без жодних додаткових авторських інтерпретацій.

У НБУ також пояснили технічний бік процесу:

Дизайн банкнот створюють художники НБУ у спеціальному захищеному софті, де не можна просто встановити сторонній шрифт.

Для максимального захисту від підробок художники вручну вимальовують кожну літеру, беручи за основу ліцензійні шрифти та видозмінюючи їх.

Чи вплине це на появу купюри в обігу?

Оскільки банкноту номіналом 2 000 гривень ще не запустили у масове виробництво, виправлення дизайну не вплине на графік. Як і планувалося раніше, нова купюра надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після презентації нової банкноти номіналом 2 000 грн Нацбанк знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту. Про це заявив дизайнер Богдан Гдаль, який ще у 2019 році разом із шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком порушував аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

За словами Гдаля, на новій купюрі знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

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Дизайнер стверджує, що йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман, тоді як офіційна кирилична версія Bickham Script від Adobe з’явилася лише у 2016 році.