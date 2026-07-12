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12 липня 2026, 9:41

Нова купюра у 2000 гривень не несе загрози цінам — НБУ

Національний банк України виступив з офіційними роз’ясненнями, щоб заспокоїти суспільство через появу банкноти номіналом 2000 гривень. Регулятор наголосив, що впровадження нового номіналу ніяк не вплине на інфляцію і не є сигналом про її неконтрольоване зростання.

Національний банк України виступив з офіційними роз’ясненнями, спрямованими на те, щоб заспокоїти суспільство через появу банкноти номіналом 2000 гривень.

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Головний меседж НБУ полягає в тому, що цей крок має суто технічний характер і не передбачає додаткової емісії грошей, яка могла б вплинути на загальний рівень цін у країні.

Експерти Нацбанку пояснюють, що введення більшого номіналу спрямоване насамперед на оптимізацію готівкового обігу, який з роками стає складнішим через зростання середнього чека та вартості споживчого кошика.

Використання вищих номіналів дозволяє спростити логістику для банківського сектору та бізнесу, зменшуючи витрати на інкасацію, зберігання та обробку готівки. Фактично, поява купюри у 2000 гривень — це заміна певної частини банкнот меншої вартості, тому загальний обсяг грошової маси в економіці залишається незмінним.

Відсутність додаткової грошової маси означає, що передумови для знецінення гривні через цей технічний крок відсутні.

Окрім логістичних переваг, регулятор звертає увагу на безпекову складову. Розробка нової банкноти включала інтеграцію передових технологій захисту, які роблять підробку практично неможливою. НБУ підкреслює, що для держави принципово важливо забезпечити надійність готівкових засобів платежу, попри стрімкий розвиток цифрових технологій.

Хоча безготівкові платежі стають дедалі популярнішими, попит на готівку в Україні зберігається, тому модернізація номінального ряду є необхідною складовою підтримки ефективності системи.

Тож НБУ закликає громадян сприймати випуск банкноти як зважену реакцію на цілком природні економічні зміни.

Читайте також: Інфляція у червні несподівано впала до 7,2%, але липень може це змінити — Андрій Шевчишин

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
12 липня 2026, 9:51
#
Це просто щоб було зручніше рахувати кошти так званим потужним та дууууже необхідним «управлінцям-депутатам-суддям…» а стосовно чі не вплине на ціни? то згадайте коли вводили купюру 1тис.грн.
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