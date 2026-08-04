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4 серпня 2026, 12:25

Біткоїн та Ethereum закрили липень у плюсі, хакери викрали $89 млн з криптогаманців Coldcard

Головне на ринку криптовалют.

Біткоїн та Ethereum закрили липень у плюсі, хакери викрали $89 млн з криптогаманців Coldcard
Фото: pixabay

Біткоїн та Ethereum закрили липень у плюсі після червневого обвалу

У липні 2026 року провідні криптовалюти продемонстрували відновлення після найгіршого місяця з початку року. За даними CoinGlass, біткоїн додав 7,36%, а Ethereum закрив місяць упевненим зростанням на 18,5%.

Липневий підйом став яскравим контрастом із червнем, коли біткоїн втратив 20,48%, а Ethereum — 21,7%. Історично це вже 10-й успішний липень для біткоїна та 5-й — для Ethereum за весь час спостережень.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні близько $63 600, а Ethereum — $1 860.

Strategy продала біткоїни на $105 млн для виплати дивідендів та викупу акцій

Компанія Strategy реалізувала 1 638 BTC у період з 27 липня по 2 серпня 2026 року. Виручені $104,73 млн спрямували на виплату дивідендів за привілейованими акціями ($52,4 млн) та викуп власних паперів STRC ($52,3 млн).

Середня ціна продажу криптовалюти становила $63 957 за монету. Загалом за цей період Strategy придбала 912 143 акції STRC зі знижкою близько 11% від номіналу (на $81,2 млн).

Попри продаж, на балансі компанії залишається 842 138 BTC, придбаних загалом за $63,51 млрд (середня ціна купівлі — $75 419 за BTC).

Паралельно через програму ATM Strategy продала понад 3 млн звичайних акцій MSTR, залучивши $290,6 млн. Із цих коштів:

  • $250 млн направили до доларового резерву, обсяг якого сягнув $4 млрд;
  • $28,9 млн витратили на додатковий викуп STRC;
  • $11,7 млн пішли до загального грошового балансу.

Наразі у компанії залишається майже $1,9 млрд невикористаного ліміту для подальшого викупу своїх привілейованих та звичайних акцій.

Збій у гаманцях Coldcard дозволив хакерам викрасти майже $89 млн

Через критичну вразливість у прошивці апаратних гаманців Coldcard зловмисники викрали 1367 BTC (близько $88,6 млн) з понад 4,5 тисяч адрес. За даними Galaxy Research, атака проходила у три хвилі, причому третю міг здійснити вже інший хакер.

У повідомленні йдеться, що під загрозою можуть опинитися гаманці, seed-фрази яких були створені на вразливих версіях прошивки без використання щонайменше 50 незалежних кидків кубиків або надійної унікальної BIP-39 passphrase.

Розробники закликають убезпечити свої активи. Для цього необхідно:

  • Оновити прошивку пристрою до безпечної версії.
  • Згенерувати нову seed-фразу (просте оновлення не захищає стару фразу).
  • Переказати всі кошти на нову адресу.

Біткоїн-сервіс Boltz безстроково зупинив свопи через серію атак із використанням ШІ

Некастодіальний сервіс Boltz, який забезпечує атомарні свопи між мережами Bitcoin, Lightning Network та Liquid Network, оголосив про зупинку обмінних операцій на невизначений термін.

Причиною стало різке зростання кількості автоматизованих атак, які, за припущенням розробників, здійснюються із застосуванням штучного інтелекту.

Команда Boltz зазначила, що останніми місяцями зіткнулася з кількома хвилями кібератак. Хоча попередні загрози вдавалося нейтралізувати, хакери почали знаходити нові вразливості швидше, ніж невелика команда сервісу встигала їх закривати.

«З огляду на результати перевірок безпеки та активні атаки з боку кількох ресурсних груп, ми не можемо відповідально відновити Boltz Swaps», — заявили в компанії.

Що з коштами користувачів?

Активи у безпеці: Оскільки Boltz працює за некастодіальною моделлю і не зберігає кошти клієнтів, користувачі зберегли повний контроль над своїми активами.

Повернення коштів працює: API сервісу залишається активним для проведення повернень, а служба підтримки продовжує роботу.

Розробники застерігають, що відновлення свопів не буде швидким, адже відкритий програмний стек біткоїн-сервісів наразі зіткнувся із «зсувом парадигми», що вимагає глибокого аналізу заходів безпеки.

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Джерело: Мінфін
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