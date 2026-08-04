У вівторок, 4 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у покупці та виріс на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
4 серпня 2026, 10:32
Курс валют на 4 серпня: долар в обмінниках подешевшав на 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 1 копійку у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,42−45,08 грн. Євро купують за 51,26 грн, а продають за 51,92 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,88−44,88, євро — 51,45−51,54 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−44,85 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,56−51,60 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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