Курс валют на 4 серпня: долар в обмінниках подешевшав на 10 копійок

У вівторок, 4 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у покупці та виріс на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 1 копійку у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,42−45,08 грн. Євро купують за 51,26 грн, а продають за 51,92 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,88−44,88, євро — 51,45−51,54 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−44,85 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,56−51,60 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту