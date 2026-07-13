Скандал навколо нової банкноти 2000 грн: НБУ дорікнули через шрифт

Після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн Нацбанк знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту. Про це заявив дизайнер Богдан Гдаль, який ще у 2019 році разом із шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком порушував аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Гдаля, на новій купюрі знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

Дизайнер стверджує, що йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман, тоді як офіційна кирилична версія Bickham Script від Adobe з’явилася лише у 2016 році.

Читайте також: Нова купюра у 2000 гривень не несе загрози цінам — НБУ

Гдаль нагадав, що після аналогічних зауважень щодо банкноти номіналом 1000 грн у 2019 році Національний банк публічно коментував ситуацію та обіцяв провести конкурс на дизайн банкнот, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому:

«Національний банк України перевіряє інформацію, поширену засобами масової інформації щодо ймовірного використання неліцензійного шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень і вивчає ситуацію з залученням експертів Банкнотно-монетного двору та юристів Національного банку», — пояснювали тоді в НБУ.

Читайте також: В Україні вводять банкноту 2 000 грн: дата та дизайн

На думку дизайнера, через сім років проблема залишилася невирішеною. У своїй публікації він також послався на проведене у 2019 році дослідження, під час якого автори зверталися до представників Adobe.

Тоді в компанії повідомили, що до 2016 року офіційної кириличної версії Bickham Script не існувало, а ліцензія не дозволяє стороннім змінювати чи поширювати шрифт у модифікованому вигляді.