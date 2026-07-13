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13 липня 2026, 9:10

Скандал навколо нової банкноти 2000 грн: НБУ дорікнули через шрифт

Після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн Нацбанк знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту. Про це заявив дизайнер Богдан Гдаль, який ще у 2019 році разом із шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком порушував аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

Після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн Нацбанк знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

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За словами Гдаля, на новій купюрі знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

Дизайнер стверджує, що йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман, тоді як офіційна кирилична версія Bickham Script від Adobe з’явилася лише у 2016 році.

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Гдаль нагадав, що після аналогічних зауважень щодо банкноти номіналом 1000 грн у 2019 році Національний банк публічно коментував ситуацію та обіцяв провести конкурс на дизайн банкнот, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому:

«Національний банк України перевіряє інформацію, поширену засобами масової інформації щодо ймовірного використання неліцензійного шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень і вивчає ситуацію з залученням експертів Банкнотно-монетного двору та юристів Національного банку», — пояснювали тоді в НБУ.

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На думку дизайнера, через сім років проблема залишилася невирішеною. У своїй публікації він також послався на проведене у 2019 році дослідження, під час якого автори зверталися до представників Adobe.

Тоді в компанії повідомили, що до 2016 року офіційної кириличної версії Bickham Script не існувало, а ліцензія не дозволяє стороннім змінювати чи поширювати шрифт у модифікованому вигляді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
JWT
JWT
13 липня 2026, 10:33
#
Класика жанру. Чіясь доця дизайнер просто на пари по авторському праву не ходила. Вона ж малює, а не оце от все
+
0
Pumbovik
Pumbovik
13 липня 2026, 12:11
#
Я думаю давно лицензия куплена на этот шрифт только старый хайп подымают
+
0
vPrirech
vPrirech
13 липня 2026, 12:21
#
Я гадаю що це не про шрифт, а про тупість людей які очолюють госапарат.

Як то кажуть за що би вони не бралися — то завжди отримують на виході гів…о, а яйщо беруться одразу за гів…о то просто витрачатья менше часу.
+
0
BigBend
BigBend
13 липня 2026, 12:27
#
А в чому тут гівно? Куплений шрифт чи ні - що змінює для українців?
+
0
vPrirech
vPrirech
13 липня 2026, 13:56
#
Гівно в тому що хлопці не задтні зробити щось так як це треба. Завжди вилазить якийсь косяк. В моємо розумінні - це все результат посад які не відповідають рівю людей які їх займають. Починаючи від виконавців і закінчуючи менеджерами. Не більше.
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