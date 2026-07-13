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13 липня 2026, 16:04

Митна революція 2027: Мирослав Лаба розповідає про реформу, що змінить правила гри

Україна стоїть на порозі фундаментальних змін у зовнішньоекономічній діяльності. Новий проєкт Митного кодексу, який має запрацювати з 1 грудня 2027 року, є ключовою умовою євроінтеграції. В інтерв'ю для видання «Шелтер» Мирослав Лаба, фахівець Економічної експертної платформи, проаналізував ці зміни та наголосив, що оновлення законодавства є частиною стратегічних домовленостей в межах програми МВФ EFF та пакетів допомоги від ЄС.

Україна стоїть на порозі фундаментальних змін у зовнішньоекономічній діяльності.

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Статус АЕО та скасування «посилкових» пільг

Одним із головних інструментів спрощення митних процедур залишається статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Як пояснює Мирослав Лаба, цей статус фактично відкриває бізнесу «зелений коридор», мінімізуючи затримки на кордоні. Компанії, які вже мають чинний статус АЕО, не потребуватимуть повторної процедури, оскільки чинні вимоги вже повністю гармонізовані з європейськими стандартами.

На думку фахівця, цей механізм є найбільш затребуваним для логістичних компаній, імпортерів та експортерів, які потребують швидкості у щоденній роботі.

Читайте також: 31 українська компанія отримала пільги на митниці за програмою АЕО

Водночас проєкт Кодексу передбачає скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до €150. Це рішення продиктоване боротьбою з контрабандою. Як зазначає Мирослав Лаба, багато бізнесів використовували цю пільгу як схему для комерційного імпорту, розбиваючи великі партії товарів на дрібні посилки. За даними митниці, деякі фізособи замовляли понад 800 посилок на рік, що загалом призвело до втрат бюджету на 92 млрд грн.

Україна тут слідує світовому тренду: ЄС уже скасував аналогічні пільги, а США — обмежили поріг безмитного імпорту.

Читайте також: Удар по Temu та AliExpress: ЄС запровадив мито в розмірі 3 євро на дешеві посилки

Цифровізація та боротьба з корупцією

У своїй розмові для видання «Шелтер» Мирослав Лаба підкреслює, що реформа неможлива без повної цифровізації. Новий кодекс передбачає впровадження системи «єдиного вікна» та обмін даними з митницями ЄС до грудня 2027 року. Це має унеможливити підміну інвойсів та інші маніпуляції, що роками використовувалися на кордоні.

За словами фахівця, ключовими елементами перезавантаження митниці стануть:

  1. Створення єдиної системи, до якої матимуть доступ податкова, митниця та БЕБ для миттєвого виявлення схем. Світовий банк вже виділив на це $30 млн.
  2. Перехід до моделі пост-аудиту, коли контроль здійснюється не на кордоні, а після оформлення товару, що значно пришвидшує логістику.
  3. Масштабна переатестація всіх працівників митниці протягом 1,5 року, яку має провести нова команда керівництва.

Мирослав Лаба резюмує: головна мета змін — зробити українське митне законодавство чесним насамперед для самих себе, а не для вступу в ЄС. Прозорі та передбачувані правила зможуть привабити інвесторів та мінімізувати корупційний вплив на державний кордон.

Читайте також: Восени посилки до €150 обов'язково обкладуть ПДВ — Гетманцев

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 липня 2026, 16:12
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А Мирослав Лаба не сказав, скільки загалом втрат зазначала економіка на Династії, двушечкє на мацкву і мільйонерах депутатах?
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