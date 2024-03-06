31 українська компанія отримала пільги на митниці за програмою АЕО

До переліку авторизованих економічних операторів (АЕО), яким дозволено спрощене митне оформлення, вже увійшли 31 українська компанія. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У відомстві зазначили, що зростання кількості українських компаній, що отримали статус АЕО, має динаміку, схожу з більшістю країн ЄС у перші роки впровадження програми, а подекуди її перевищує.

АЕО — це особливий статус, що засвідчує високий ступінь довіри до суб'єкта господарювання. Він надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі, за рахунок чого також можна компенсувати і ряд складнощів на кордоні, викликаних зовнішніми обставинами. Україна отримала таку можливість у 2020 році.

«Незважаючи на війну, український бізнес скористався цією можливістю та суттєво збільшив динаміку в отриманні авторизацій АЕО. Так, за 3 роки та 7 місяців роботи програми АЕО (станом на початок березня 2024 р.) отримано 31 авторизацію АЕО», — йдеться в повідомленні Мінфіну.

Для порівняння, за перші чотири роки функціонування програми АЕО в ЄС (2008−2011 роки) бізнес в понад половини країн ЄС (17 держав-членів) мав схожий або значно менший, або навіть нульовий темп нарощення авторизацій АЕО.

Бізнес в 11 державах — членах ЄС мав більший темп нарощення АЕО.

Українські компанії, які зараз перебувають лише на четвертому році запровадження програми й в умовах повномасштабної війни, у 2024 році вже отримали 9 авторизацій АЕО (станом на 5 березня).

«Отже, з початку 2024 року вони рухаються схожими темпами з бізнесами лідируючих країн ЄС в нарощенні АЕО протягом цього ж періоду (в Німеччині - 11, у Франції - 10, у Хорватії та Польщі — по 7)», — зазначили у відомстві.