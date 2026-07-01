Удар по Temu та AliExpress: ЄС запровадив мито в розмірі 3 євро на дешеві посилки

Європа в середу, 1 липня, зробила перший крок до стримування того, що вона називає недобросовісною конкуренцією з боку таких інтернет-магазинів, як Shein, Temu та AliExpress, запровадивши мито у розмірі 3 євро на імпорт низькоцінних товарів електронної комерції з Китаю, які раніше надходили до блоку без сплати мита, пише Reuters.

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Що це означає

Цей крок є ще однією невдачею для платформ, які використовували митні звільнення для продажу товарів за наднизькими цінами, що сприяло швидкому зростанню та викликало скарги з боку роздрібних торговців та політиків. США, їхній найбільший ринок, скасували дію «de minimis» звільнення для імпорту з Китаю у травні та для всього імпорту наприкінці серпня. Мито стягуватиметься за кожну митну класифікацію у відправленні.

За посилку, що містить три різні типи товарів, стягуватиметься загальна плата у розмірі 9 євро, тоді як за посилку, що містить кілька суконь або кілька іграшок, стягуватиметься 3 євро.

Звільнення від сплати мита на імпорт низької вартості діяли протягом десятиліть, а поточний поріг у 150 євро було запроваджено у 2008 році. ​Але кількість посилок електронної комерції, що надходять до Європейського Союзу за цим звільненням, різко зросла, досягнувши 5,8 мільярда у 2025 році з 1,4 мільярда у ​2022 році. «В іншому світі торгівлі це мало б сенс, але такого світу вже не існує. Електронна комерція, особливо з Китаєм, перевернула його з ніг на голову», — сказав в інтерв'ю законодавець ЄС Дірк Готінк, який очолює питання митної реформи в Європейському парламенті.

Як це вплине на ринок

Дерек Лоссінг, консультант з електронної комерції та авіаперевезень, який керує Cirrus Global Advisors, заявив, що очікує, що авіаперевезення товарів електронної комерції до ЄС впадуть на 10−35% протягом кількох тижнів після набрання чинності зборів, що, ймовірно, матиме наслідки для світових обсягів авіаперевезень. «Питання полягає в тому, наскільки ефективно платформи переходять на інші ринки», — сказав Лоссінг.

«Коли США скасували de minimis, Європа була справді гарною альтернативою, на яку платформи могли б перейти, але зараз немає справді чіткої альтернативи Європі». Втрата згаданих платформ може змусити постачальників взяти на себе частину додаткових витрат, щоб обмежити зростання цін для споживачів та захистити прибутковість.

Тимчасове введення

Збір у розмірі 3 євро — це тимчасовий захід, який має бути замінений митом для окремих категорій товарів з 1 липня 2028 року, коли планує розпочати роботу нова Митна служба ЄС.

Ці збори, ймовірно, збільшать споживчі ціни, оскільки платформи перекладають принаймні частину додаткових витрат.

AliExpress, що належить китайському гіганту електронної комерції Alibaba, заявив, що перелік товарів матиме позначку «Ціна включає мита та ПДВ», де це можливо. Для інших товарів клієнтам буде показано розбивку імпортних зборів перед завершенням покупки.

Компанія Amazon, яка запустила свій наддешевий сервіс Amazon Haul після швидкого зростання Temu та Shein, заявила, що 97% її поставок до ЄС минулого року були виконані зі складів у межах блоку.

За продукцію, що постачається з-за меж ЄС, клієнтам також буде показано імпортні збори перед оформленням замовлення, йдеться у повідомленні.