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12 липня 2026, 14:28

Популізм замість розвитку: чому Україна не може подолати економічну прірву

Аналітик та автор просвітницьких ініціатив Валентин Краснопьоров, представив аналіз, що, на його думку, розкриває справжній стан української економіки. Він наголошує, що хоча в офіційних новинах часто фігурує цифра номінального ВВП, що сягнув довоєнних $200 мільярдів, це лише «паперовий» результат, який не враховує інфляційні процеси.

Аналітик та автор просвітницьких ініціатив Валентином Краснопьоровим, представив аналіз, що, на його думку, розкриває справжній стан української економіки.

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Реальний рівень виробництва значно нижчий: у 2026 році він складає лише 79,7% від довоєнного показника, що дорівнює близько $160 мільярдів у цінах 2021 року.

Хоча МВФ прогнозує середньорічне зростання на 3,8% у 2027−2031 роках, ці цифри ґрунтуються на оптимістичному сценарії завершення війни. На практиці ж за воєнні роки середнє зростання становило лише 2%. З такими темпами реальний рівень виробництва відновиться до довоєнного лише до 2037 року.

Читайте також: Україна увійшла до п'ятірки найшвидших економік Європи: МВФ прогнозує зростання вдвічі швидше за єврозону

Популізм замість зростання: чому відновлення затягується

Навіть оптимістичні прогнози передбачають тривале надолуження втраченого. Якщо нічого не змінювати, наша економіка ризикує зупинитися на десятиліття.

Ось скільки часу знадобиться для наздогнання довоєнного ВВП за різних темпів зростання:

  • 3 роки — при 7,9% зростання на рік.

  • 5 років — при 4,6% зростання на рік.

  • 7 років — при 3,3% зростання на рік.

  • 10 років — при 2,3% зростання на рік.

  • 15 років — при 1,5% зростання на рік.

Сьогоднішня державна політика виглядає повною протилежністю економічного ривка. На думку Краснопьорова, влада витрачає сотні мільярдів на дотації тарифів та популістські програми, як-от кешбеки чи «єПідтримки», замість того, щоб впроваджувати справедливі субсидії.

Пенсійні витрати сягнули історичного максимуму, проте для запровадження накопичувальної пенсійної системи, яка могла б реально покращити життя людей, нічого не робиться.

Замість пріоритетного фінансування Сил оборони та економії бюджету, посилюється тиск на тих, хто працює в країні: підвищується військовий збір, зростає фіскалізація ФОПів. Складається враження, що країна не намагається вирватися з економічної прірви, а навпаки, глибше в неї закопується.

Читайте також: Промислова інфляція в Україні прискорилася до 45% у річному вимірі — Держстат

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
BigBend
BigBend
12 липня 2026, 16:32
#
Шкода, що Краснопьоров — лівачок. Іноді розумні речі каже.
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0
matroskin
matroskin
12 липня 2026, 17:13
#
І що тут розумного, особливо «розумна» остання фраза:
Замість пріоритетного фінансування Сил оборони та економії бюджету, посилюється тиск на тих, хто працює в країні: підвищується військовий збір, зростає фіскалізація ФОПів.
Набір слів, як і власне вся стаття.
То що, давайте тарифи підіймати?
Чи перестанемо платити ВПО, а може й військовим?
Чи як «накопичувальна пенсійна система» вирішить питання щомісячної виплати пенсій чинним пенсіонерам.
+
0
huliolopez
huliolopez
12 липня 2026, 19:31
#
>проте для запровадження накопичувальної пенсійної системи, яка могла б реально покращити життя людей, нічого не робиться
Я взагалі не розумію як в цій країні може працювати накопичувальна пенсійна система при інфляції 10−15% на рік. Пенсійний фонд їх буде зберігати в золоті? В ОВДП? Мені здається що накопичувальна система — це ще більший популізм ніж єпідтримка та всі ці єкешбеки
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