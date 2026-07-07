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7 липня 2026, 9:39

Україна увійшла до п'ятірки найшвидших економік Європи: МВФ прогнозує зростання вдвічі швидше за єврозону

Єврозона зростатиме в середньому на 1,2% на рік з 2027 по 2031 рік — такий прогноз МВФ. На цьому тлі п'ять невеликих європейських економік виглядають зовсім інакше: вони ростимуть удвічі швидше. Україна серед них посідає третє місце з прогнозованим середнім зростанням 3,8% на рік. Про це повідомляє видання Еuronews

Єврозона зростатиме в середньому на 1,2% на рік з 2027 по 2031 рік — такий прогноз МВФ.

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МВФ виділяє п'ять країн, які суттєво випередять єврозону до 2031 року:

  1. Мальта — близько 4% на рік, лідер рейтингу. Острів десятиліттями ріс на 7% завдяки туризму, онлайн-гемблінгу та фінансовим послугам. Зараз модель зрілішає, і майбутнє зростання залежатиме від продуктивності, а не від напливу іноземних працівників

  2. Косово — близько 4% на рік. Зростання тримається на споживанні домогосподарств, діаспорних переказах і молодій робочій силі. Слабке місце — імпортозалежна економіка без конкурентного експорту

  3. Україна — 3,8% на рік, з піковим роком 2028 на рівні 4,2%

  4. Сербія — 3,52% на рік. Головний каталізатор найближчого майбутнього — Expo 2027 у Белграді, який вже запустив будівельний і інфраструктурний суперцикл

  5. Молдова — 3,5% на рік. Після серії шоків (війна на кордоні, енергетична криза, посуха) країна відновлюється завдяки коштам ЄС і реформам у рамках євроінтеграції

Чому МВФ вірить в Україну і в чому полягає ризик

Прогноз для України побудований на реконструкційному сценарії. Фонд виходить з припущення, що бойові дії вщухнуть і відбудова почнеться швидко. Світовий банк оцінює потреби у відновленні майже в $600 млрд, і саме ця хвиля інвестицій має стати рушієм зростання.

Але МВФ сам застерігає: якщо бойові дії тривають, прогноз різко погіршується. Альтернативний сценарій — лише 1% зростання у 2027 році.

«Прогноз залишається виняткового невизначеним, оскільки війна продовжує тяжко позначатися на населенні та економіці», — йдеться в останній оцінці МВФ.

Для порівняння: глобальна економіка зростатиме приблизно на 3,2% на рік у той самий період Індія на 6,5%, Азія, що розвивається, на 4,6%. Єврозона тільки на 1,2%

Читати також: Чому за роки співпраці з МВФ Україна не стала «економічним тигром»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Exba
Exba
7 липня 2026, 11:02
#
Если рост Еврозоны 1,2%, а Украины 3,8%, то скорее в 3 раза, а не в два
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 липня 2026, 11:18
#
Да какая разница, если это просто прогноз за которым ничего не стоит. Я вас умоляю, хоть в 10 раз к 2028 году можно нафантазировать.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
7 липня 2026, 11:22
#
Аналітик від Бога. Так вже нічого і не стоїть?
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 липня 2026, 12:16
#
Абсолютно ничего. В стране идёт полномасштабная война, причём в стадии эскалации, вся экономика держится на финансовой помощи партнёров и кредитах. Какие тут могут быть экономические прогнозы на 2 года?
+
+11
Андрій М*дак
Андрій М*дак
7 липня 2026, 11:31
#
Дякую за лапшу на вуха.
+
0
malfar
malfar
7 липня 2026, 12:27
#
Десь там помилочка у їх математичних розрахунках… та й аргументів на зріст не надано ніяких ((
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