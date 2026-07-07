Україна увійшла до п'ятірки найшвидших економік Європи: МВФ прогнозує зростання вдвічі швидше за єврозону

Єврозона зростатиме в середньому на 1,2% на рік з 2027 по 2031 рік — такий прогноз МВФ. На цьому тлі п'ять невеликих європейських економік виглядають зовсім інакше: вони ростимуть удвічі швидше. Україна серед них посідає третє місце з прогнозованим середнім зростанням 3,8% на рік. Про це повідомляє видання Еuronews

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МВФ виділяє п'ять країн, які суттєво випередять єврозону до 2031 року:

Мальта — близько 4% на рік, лідер рейтингу. Острів десятиліттями ріс на 7% завдяки туризму, онлайн-гемблінгу та фінансовим послугам. Зараз модель зрілішає, і майбутнє зростання залежатиме від продуктивності, а не від напливу іноземних працівників Косово — близько 4% на рік. Зростання тримається на споживанні домогосподарств, діаспорних переказах і молодій робочій силі. Слабке місце — імпортозалежна економіка без конкурентного експорту Україна — 3,8% на рік, з піковим роком 2028 на рівні 4,2% Сербія — 3,52% на рік. Головний каталізатор найближчого майбутнього — Expo 2027 у Белграді, який вже запустив будівельний і інфраструктурний суперцикл Молдова — 3,5% на рік. Після серії шоків (війна на кордоні, енергетична криза, посуха) країна відновлюється завдяки коштам ЄС і реформам у рамках євроінтеграції

Чому МВФ вірить в Україну і в чому полягає ризик

Прогноз для України побудований на реконструкційному сценарії. Фонд виходить з припущення, що бойові дії вщухнуть і відбудова почнеться швидко. Світовий банк оцінює потреби у відновленні майже в $600 млрд, і саме ця хвиля інвестицій має стати рушієм зростання.

Але МВФ сам застерігає: якщо бойові дії тривають, прогноз різко погіршується. Альтернативний сценарій — лише 1% зростання у 2027 році.

«Прогноз залишається виняткового невизначеним, оскільки війна продовжує тяжко позначатися на населенні та економіці», — йдеться в останній оцінці МВФ.

Для порівняння: глобальна економіка зростатиме приблизно на 3,2% на рік у той самий період Індія на 6,5%, Азія, що розвивається, на 4,6%. Єврозона тільки на 1,2%

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