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12 липня 2026, 11:38

Торговельний баланс між Україною та Польщею демонструє нерівну економічну вигоду

Економічна співпраця України та Польщі набуває виразного асиметричного характеру. Аналіз торговельних потоків за 2001−2025 роки демонструє, що Варшава дедалі ефективніше використовує український ринок як місткий майданчик для збуту власної продукції, тоді як український експорт стикається з логістичними обмеженнями та політичними бар'єрами. Аналітики проєкту «Слово і діло» впевнені, що загальний баланс стає дедалі вигіднішим для польської економіки.

Економічна співпраця України та Польщі набуває виразного асиметричного характеру.

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Еволюція економічних відносин: від росту до криз

Економічна історія українсько-польського партнерства за останні 25 років нагадує американські гірки, де періоди стрімкого злету чергувалися з болючими падіннями через зовнішні фактори.

Розвиток торгівлі пройшов кілька важливих етапів:

  • Період «нульових» (2001−2008): Експорт та імпорт демонстрували стабільне зростання, поки світова криза 2008 року не призвела до майже двократного скорочення обсягів торгівлі.

  • Повоєнна адаптація (2014−2016): Після початку гібридної війни в Україні товарообіг просів, проте до 2016 року ситуація вирівнялася завдяки поглибленню євроінтеграції.

  • Пандемічний виклик (2020−2021): Попри карантинні заходи, торгівля продовжувала зростати, заклавши основу для рекордних показників.

  • Період великої війни (2022−2025): Війна принципово переорієнтувала логістику. У 2022 році український експорт до Польщі досяг позначки 6,7 млрд доларів, хоча у наступні роки через аграрні обмеження баланс змістився у бік польського імпорту, який у 2025 році склав 8 млрд доларів.

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Політичні тертя та оборонні ризики

Економічна прагматика наразі змушена конкурувати з історичними дискурсами. Напруга у відносинах, спричинена різною оцінкою складних сторінок історії, створює ризики для оборонної співпраці. Польща тривалий час залишалася одним із ключових постачальників зброї, проте дипломатичні ускладнення можуть мати реальні наслідки для спільних проектів.

Основні виклики, що стоять перед Києвом та Варшавою:

  • Тема історичної пам'яті. Суперечки навколо роковин Волинської трагедії та вшанування УПА були й залишаються політизованими темами для польської внутрішньої політики.

  • Оборонні проекти. Черезполітичне охолодження Польща може опинитися поза межами перспективних програм, таких як «Drone Deal», що є критично важливим для її оборонної галузі.

  • Аграрне питання. Торговельні бар'єри для української продукції продовжують гальмувати відновлення нашого експорту до сусідньої держави.

Попри ці виклики, обидві сторони розуміють: альтернативи стратегічному партнерству не існує. Подальший розвиток відносин залежатиме від здатності лідерів розділити дискусії про минуле від нагальних завдань безпеки та економічного виживання в умовах війни.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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