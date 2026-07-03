Постачання MiG-29 в Україну скасовано: польські літаки підуть на брухт

Польща ухвалила остаточне рішення не передавати Україні винищувачі MiG-29, які раніше планували обміняти на оборонні технології. Як повідомляє видання Wiadomosci , замість того, щоб підсилити бойовий потенціал української авіації, ці машини поступово виводитимуть із бойового складу та списуватимуть.

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Політичні розбіжності та технічне виснаження авіації

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прямо заявив, що Київ не виконує домовленості щодо обміну технологіями (зокрема мається на увазі доступ до технології виробництва безпілотників), які обговорювалися раніше.

На думку польського урядовця, це питання має глибоке політичне підґрунтя, пов’язане з останніми історичними суперечками між двома країнами.

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Через невиконання домовленостей Варшава вирішила припинити будь-які переговори про постачання літаків. У технічному плані ресурс MiG-29, які стоять на озброєнні Польщі з 1989 року, стрімко добігає кінця. Вкладати кошти в модернізацію застарілих літаків Міністерство оборони Польщі вважає недоцільним, тому вони будуть зняті з чергування циклічно.

Польське оборонне відомство відмовилося оприлюднити графік списання, посилаючись на конфіденційність. 22-га База тактичної авіації в Мальборку, де базувалися ці машини, продовжить обслуговувати іншу техніку, зокрема союзницькі літаки в межах місій NATO з охорони повітряного простору. Рішення про списання, а не передачу, підкреслює рівень напруги, що виникла у двосторонніх відносинах, та свідчить про зміну пріоритетів у військово-технічній співпраці.

Польща тривалий час залишалася одним із ключових постачальників важкої військової техніки для України. Однак останні політичні розбіжності суттєво загальмували динаміку оборонної підтримки.

Військові експерти вказують, що оборонні ініціативи стали заручниками міждержавних перемовин.

Детальніше про стан та обсяги оборонної допомоги Україні читайте у статті «ЄС переказав Україні ще 3,9 мільярди євро: куди підуть гроші».