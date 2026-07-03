Польща ухвалила остаточне рішення не передавати Україні винищувачі MiG-29, які раніше планували обміняти на оборонні технології. Як повідомляє видання Wiadomosci, замість того, щоб підсилити бойовий потенціал української авіації, ці машини поступово виводитимуть із бойового складу та списуватимуть.
Постачання MiG-29 в Україну скасовано: польські літаки підуть на брухт
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Політичні розбіжності та технічне виснаження авіації
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прямо заявив, що Київ не виконує домовленості щодо обміну технологіями (зокрема мається на увазі доступ до технології виробництва безпілотників), які обговорювалися раніше.
На думку польського урядовця, це питання має глибоке політичне підґрунтя, пов’язане з останніми історичними суперечками між двома країнами.
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Через невиконання домовленостей Варшава вирішила припинити будь-які переговори про постачання літаків. У технічному плані ресурс MiG-29, які стоять на озброєнні Польщі з 1989 року, стрімко добігає кінця. Вкладати кошти в модернізацію застарілих літаків Міністерство оборони Польщі вважає недоцільним, тому вони будуть зняті з чергування циклічно.
Польське оборонне відомство відмовилося оприлюднити графік списання, посилаючись на конфіденційність. 22-га База тактичної авіації в Мальборку, де базувалися ці машини, продовжить обслуговувати іншу техніку, зокрема союзницькі літаки в межах місій NATO з охорони повітряного простору. Рішення про списання, а не передачу, підкреслює рівень напруги, що виникла у двосторонніх відносинах, та свідчить про зміну пріоритетів у військово-технічній співпраці.
Польща тривалий час залишалася одним із ключових постачальників важкої військової техніки для України. Однак останні політичні розбіжності суттєво загальмували динаміку оборонної підтримки.
Військові експерти вказують, що оборонні ініціативи стали заручниками міждержавних перемовин.
Детальніше про стан та обсяги оборонної допомоги Україні читайте у статті «ЄС переказав Україні ще 3,9 мільярди євро: куди підуть гроші».
Коментарі - 10
Якщо завтра сусід почне ставити Вам претензії, бо Ви кота Ваською назвали, а в нього син Василь)) Ви теж будете вважати це ОК?
Корінь нашої проблеми — це що держава не використовує той ресурс який має (наших заробітчан та діаспору), ну і наш комплекс меншовартості…
Ви звернули увагу, хто першим почав кричати про необхідність примирення та зменшення градусу напруги? Це асоціація польських підприємців. Бо добре розуміють, хто від кого залежить насправді!
Якби ми тут були патріотами і хоч на 1 місяць відмовились від польських товарів в магазинах, а держава організувала реальну підтримку наших заробітчан (в першу чергу правову), та створивши їх профспілку зробила хоч 3 денний страйк (під приводом рівності зарплат на однакових посадах нашим працівникам і полякам). То вони одразу би прибігли вибачатись))
Бо ми без них проживемо, а от вони без нас загнуться, і то дуже швидко… Бо в їх країні окрім молоді до 25 та пенсіонерів і жменьки бізнесменів нікого не зосталось, УСІ працездатні поляки по Англіях та США сидять.
Українська делегація перевірила 14 МіГ-29 і дійшла висновку, що їхній технічний стан критичний — без капітального ремонту винищувачі непридатні до експлуатації. Київ погоджувався прийняти літаки лише за умови, що Польща власним коштом проведе їхню модернізацію, однак Варшава відмовилася.
Після цього переговори зайшли у глухий кут, а польська сторона звинуватила Україну у зриві домовленостей.
P.S. Знову Мiнфiн копiпастить якусь польську дурню, не разiбравшись що до чого.
P.P.S. До вiдома — поляки досi вважають Львiв польським мiстом.