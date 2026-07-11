Автогігант Hyundai Motor Company планує перевести міжнародні платежі на стейблкоїни

Hyundai став першою великою південнокорейською компанією, яка створила працюючу систему внутрішніх міжнародних переказів на базі стейблкоїнів — про це повідомляє CoinDesk . Автовиробник вже провів тестову транзакцію на суму $20 000 між своїми підрозділами в США і Мексиці через блокчейн Avalanche.

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Долари конвертували в стейблкоїн USDT, а потім назад у долари. Весь процес зайняв у менше десяти хвилин. Через традиційні банківські канали та сама операція займає три-чотири години.

Проєктом керує Hyundai Card, кредитний підрозділ автовиробника. Перший пілот виявився не лабораторним експериментом, а реальною операцією з живими грошима між двома юридичними особами групи. «Це вже реальний кейс управління казначейством, а не пісочниця», — зазначив Джастін Кім, керівник APAC у Ava Labs, яка розробляє платформу Avalanche.

Hyundai планує розширити систему на нові платіжні коридори і валюти. Другий пілот за участю європейських підрозділів компанії запланований на кінець липня. Він тестуватиме перекази в місцевих валютах та оцінюватиме витрати на конвертацію у партнерстві з Circle Internet, емітентом стейблкоїна USDC, і Visa.

Рух Hyundai відображає ширший тренд: великі корпорації дедалі активніше тестують стейблкоїни для внутрішніх розрахунків між підрозділами в різних країнах. Швидкість, нижчі комісії і незалежність від банківських розкладів роблять цю технологію привабливою. Для компаній з розгалуженою міжнародною структурою ефект масштабування може виявитися суттєвим.

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