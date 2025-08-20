Що вибрати — USDT, USDC чи EURT? Гід стейблкоїнами для звичайної людини від Simple Wallet

Останніми роками криптовалюта в Україні припинила бути темою виключно для айтішників і трейдерів. На тлі воєнного стану та валютних обмежень дедалі більше українців відкривають для себе цифрові активи — зокрема, стейблкоїни. Це криптовалюти, курс яких прив’язаний до звичних фіатних валют, як-от долар або євро. Сьогодні їх використовують для збереження вартості, міжнародних переказів, платежів, а також застосовують на децентралізованих фінансових платформах для отримання доходу. Але які стейблкоїни вибрати звичайному користувачу? USDT, USDC, EURT — у чому різниця та як не помилитися із вибором? Розбираємося разом із криптогаманцем Simple Wallet .

Що таке стейблкоїни та чому вони стабільні

Стейблкоїн — це криптовалюта, яка підтримує стабільний курс щодо фіатної валюти або іншого активу. Наприклад, USDT і USDC прив’язані до долара США, а EURT — до євро. Один токен — це один долар або один євро. Саме завдяки цій фіксації стейблкоїни не піддаються різким коливанням курсу, як інші криптовалюти (наприклад, біткоїн чи ефір).

Найпоширеніший тип — це стейблкоїни, забезпечені резервами. Це означає, що компанія-емітент зберігає відповідну суму грошей або активів у банках чи інших фінансових установах. Також існують алгоритмічні стейблкоїни, які регулюють курс за допомогою смарт-контрактів, але для пересічного користувача вони надто складні та менш надійні.

Згідно з даними Світового економічного форуму (WEF), у 2024 році обсяг транзакцій у стейблкоїнах досяг $27,6 трлн, перевершивши сумарний обсяг транзакцій Visa і Mastercard за той самий період. Середній обсяг цих монет в обігу зростає приблизно на 28 % рік до року. Це підтверджує: цифрові долари та євро стали глобальним фінансовим інструментом.

Чому українці вибирають стейблкоїни

Після початку повномасштабного вторгнення багато валютних операцій в Україні були обмежені — зокрема, перекази за кордон, купівля доларів і євро. У цих умовах стейблкоїни стали зручною альтернативою, дозволяючи зберігати кошти в «аналогах» долара або євро, але в цифровому вигляді.

Це підтверджують навіть декларації державних службовців, де USDT — найпоширеніший цифровий актив. Стейблкоїни стали тими, чим донедавна була готівка, — зручними, універсальними та незалежними від банківських обмежень.

Як українці використовують стейблкоїни

Сценаріїв багато:

Збереження купівельної спроможності. У нестабільні часи люди зберігають гривню у стейблкоїнах, щоб убезпечитись від девальвації.

У нестабільні часи люди зберігають гривню у стейблкоїнах, щоб убезпечитись від девальвації. Міжнародні перекази. Стейблкоїнами можна легко й дешево надіслати кошти за кордон — без участі банків.

Стейблкоїнами можна легко й дешево надіслати кошти за кордон — без участі банків. Фриланс. Багато айтішників і дизайнерів отримують оплату в USDT або USDC.

Багато айтішників і дизайнерів отримують оплату в USDT або USDC. Інвестиційні платформи. Частина сервісів дозволяє розміщувати стейблкоїни під 4−12% річних*

Частина сервісів дозволяє розміщувати стейблкоїни під 4−12% річних* Доступ до DeFi та криптобірж. Для торгів чи інвестування в інші токени найчастіше використовують саме стейблкоїни.

Як обрати стейблкоїн: USDT, USDC чи EURT?

На ринку цифрових активів представлено чимало стейблкоїнів, однак у щоденних розрахунках і зберіганні коштів домінують три — USDT, USDC та EURT. У кожного з них своя специфіка, і оптимальний вибір залежить від завдань, які ви ставите перед активом.

USDT: лідер ліквідності

Для переказів, обмінів і швидких операцій найчастіше обирають USDT. Це наймасовіший стейблкоїн із високою ліквідністю та широкою підтримкою — його інтегрували майже всі біржі, гаманці та платформи. Особливо популярним він є в мережі TRON, де перекази обходяться майже без комісій. Саме тому USDT часто використовують фрилансери, трейдери та ті, хто регулярно надсилає кошти за кордон. Водночас варто враховувати застереження щодо прозорості: компанія-емітент Tether неодноразово потрапляла під критику через недостатню відкритість у питанні резервного забезпечення.

USDC: орієнтація на прозорість та регулювання

Альтернативою є USDC, випущений компанією Circle. Хоча він поступається USDT за обсягом обігу, USDC має репутацію надійнішого, з погляду регуляторної відповідності. Емітент регулярно публікує аудовані звіти про забезпечення токена і працює в межах американської юрисдикції. Саме тому його часто обирають великі компанії, фінтехи, а також користувачі, які прагнуть більшої впевненості в довгостроковому зберіганні коштів чи здійсненні розрахунків у стабільному середовищі.

EURT: для тих, хто працює з євро

Третій варіант — EURT — менш популярний, але корисний у своїй ніші. Це стейблкоїн, прив’язаний до євро, який також випускає Tether. Його зазвичай використовують ті, хто має дохід у європейській валюті або працює з клієнтами з ЄС і хоче уникнути втрат на конвертації. Попри відносно невелику капіталізацію, попит на EURT поступово зростає, як відповідь на потребу в цифровому еквіваленті євро.

Що варто враховувати, вибираючи монету?

Насамперед ліквідність: наскільки легко обміняти стейблкоїн на фіат або іншу криптовалюту. USDT тут поза конкуренцією. Не менш важлива прозорість емітента — чи публікує він звіти, чи відомо, чим забезпечено токен. Це критично для тих, хто зберігає значні суми або користується активом довгостроково.

Важливою є і технічна підтримка: чи доступний стейблкоїн у вашому гаманці, на біржі, у потрібній блокчейн-мережі. Наприклад, USDT і USDC є у мережах Ethereum, Polygon, TRON, а EURT — у меншій кількості. Це впливає на зручність і вартість транзакцій: у TRON комісії майже нульові, у Ethereum — можуть бути високими. Тому вибирати потрібно не лише монету, а й мережу.

Також варто враховувати репутаційні ризики. У крипті вже були випадки втрати прив’язки, як-от із TerraUSD. Тож перед вибором варто перевірити історію активу та його поведінку у кризові моменти.

Висновок: універсального стейблкоїна не існує. Хтось цінує швидкість і мінімальні комісії, хтось — прозорість, інші — прив’язку до конкретної валюти. Найкращий вибір — той, що відповідає вашим потребам і підтримується у вашій інфраструктурі.

Чому важливо мати надійний гаманець: приклад Simple Wallet

Надійність і зручність гаманця відіграють не меншу роль, ніж вибір самого стейблкоїна. Адже від того, через який інструмент ви здійснюєте перекази, зберігаєте активи чи конвертуєте їх, залежить не лише комфорт, а й безпека. Простий інтерфейс, підтримка потрібних мереж, швидкий доступ до операцій і захист приватних ключів — усе це визначає щоденний досвід користувача. Один із найзручніших і найфункціональніших варіантів для українців сьогодні — це гаманець Simple Wallet, створений саме з урахуванням потреб звичайної людини, а не технічного ентузіаста.

Simple поєднує інтуїтивний дизайн, широкий набір функцій і фокус на безпеку. Тут доступне зберігання й обмін USDT, USDC, EURT у різних блокчейн-мережах — Ethereum, TRON, BSC, Polygon, що дає змогу гнучко вибирати варіанти з мінімальними комісіями. Наприклад, свопи (конвертація) зі стейблу в стейбл відбуваються з комісією в 0,1%.**

Для тих, хто хоче використовувати крипту не лише для збереження, але й для витрат, Simple пропонує віртуальну картку Mastercard з інтеграцією в Apple Pay — можна розраховуватися криптовалютою в будь-якій точці світу, де приймають безконтактні платежі (для відкриття картки у Simple Wallet потрібно резидентство однієї з країн EU/EEA). Ще у додатку є реферальна програма «Rewards»: запрошуючи друзів чи близьких, є шанс отримати до 100 usdt до на двох на рахунок.

Важливо й те, що Simple — некастодіальний гаманець: користувач повністю контролює свої кошти, приватні ключі не зберігаються на стороні сервісу. Це означає, що ніхто, окрім вас, не має доступу до ваших активів. Також платформа зареєстрована в ЄС (Литва), як оператор віртуальних активів, та дотримується вимог AML/KYC, що забезпечує відповідність європейським стандартам у сфері протидії відмиванню коштів, тож відповідає високим стандартам захисту даних та фінансової безпеки. Окрім цього, Simple пропонує освітню платформу в розділі Discover — із вебінарами, статтями, завданнями та живою спільнотою, яка допомагає розібратися з криптою на практиці. Служба підтримки сервісу реагує максимально швидко — в середньому протягом 2−3 хвилин.

Сьогодні Simple — це вже більше, ніж гаманець. Це повноцінна платформа з-понад 2,5 мільйонами користувачів і Telegram-спільнотою на 17 мільйонів. У соцмережах платформи постійно публікуються актуальні новини про крипту, цікаві анонси вебінарів, поради та конкурси. Усе це робить його не лише технічно розвиненим рішенням, а й середовищем, яке формує нову фінансову культуру — просту, зрозумілу і доступну кожному. Саме тому Simple стає оптимальним вибором для тих, хто хоче працювати зі стейблкоїнами впевнено, без зайвих ускладнень і технічних бар'єрів.

Висновок

Стейблкоїни стали звичним інструментом для мільйонів українців. Вони дозволяють зберігати купівельну спроможність, здійснювати ​​міжнародні перекази, розрахунки з міжнародними партнерами, фрилансерами і навіть заробляти. Але вибрати правильну монету — це лише пів справи.

Щоб користування було справді зручним, потрібен функціональний і безпечний гаманець. Саме таким є Simple Wallet — зрозумілий, швидкий, сучасний, і при цьому безкоштовний. І саме він може стати вашим головним інструментом у світі криптовалют.

Але варто завжди пам’ятати, що крипта (навіть стейблкоїни) — це ризиковіші інвестиції. На відміну від банківських депозитів, вкладення у криптовалютні платформи не застраховані державою. Дохідність у минулому не гарантує її в майбутньому.*

*Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною, фінансовою чи юридичною консультацією.

