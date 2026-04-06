Circle будує блокчейн Arc із захистом від квантових комп'ютерів

Емітент USDC, компанія Circle, анонсувала, що її блокчейн Arc дозволить користувачам створювати гаманці з квантово-стійким захистом вже на етапі запуску основної мережі. Розробники позиціонують це як перевагу перед існуючими блокчейнами, які можуть додати аналогічний захист лише у вигляді пізніших оновлень. Про це повідомляє CoinDesk.

Що таке квантова загроза

Кожен криптовалютний гаманець захищений цифровим підписом — унікальним криптографічним ключем, який підтверджує право власності на активи та авторизує транзакції. Сучасні комп'ютери не здатні зламати цей захист, проте квантові комп'ютери майбутнього теоретично зможуть це зробити щонайменше двома способами — через так звану «довгу атаку» та «коротку атаку». Тобто те, що сьогодні вважається надійним захистом, завтра може таким не бути.

Додатковий тиск на галузь створив звіт Google щодо квантових загроз для мереж біткоїну та Ethereum. Водночас розробники вже кілька місяців пропонують ранні рішення цієї проблеми, а стартапи на кшталт Postquant Labs досліджують, як квантове залізо може, навпаки, зміцнити блокчейн-мережі.

Що планує Arc

На момент запуску основної мережі Arc запровадить так звану пост-квантову схему підпису. За словами команди проєкту, вона дасть користувачам можливість самостійно обрати метод підпису транзакцій, який майбутні квантові комп'ютери не зможуть зламати. Точних термінів запуску mainnet оголошено не було.

У короткостроковій перспективі акцент робиться не лише на захисті ключів гаманців, а й на конфіденційності фінансових даних у цілому: приватних балансів, платежів і відомостей про одержувачів — усе це планується захистити квантово-стійкою криптографією.

Середньостроковий план передбачає усунення вразливостей у ширшій інфраструктурі: серверах валідаторів (учасників мережі, що підтверджують транзакції), модулях зберігання ключів та зашифрованих з'єднаннях між вузлами мережі.

За аналогією з фізичною безпекою — це не просто захист сейфа в кімнаті, а зміцнення всієї будівлі.

У довгостроковій перспективі Arc планує посилити захист на рівні самих валідаторів.

Чому це важливо

Квантові комп'ютери поки що не становлять практичної загрози для криптоактивів — але темп їхнього розвитку змушує розробників блокчейнів думати наперед. Arc робить ставку на те, щоб вбудувати захист від цих загроз у базову архітектуру, а не латати дірки після запуску. Для інституційних інвесторів, чия діяльність регулюється і передбачає тривалі горизонти планування, це може виявитися значущим аргументом при виборі платформи. Водночас реальна цінність цих рішень залежатиме від того, наскільки вони витримають перевірку незалежними аудиторами та часом — а не лише від обіцянок у роудмапі.