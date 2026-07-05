Hyundai розсекретила новий Ioniq 3: що отримав електричний хетчбек (фото)

Компанія Hyundai показала стандартну версію нового електричного хетчбека Ioniq 3, яка дебютувала після презентації спортивної модифікації N Line. Автомобіль отримав стриманіший дизайн, світлий салон і сучасне оснащення, незважаючи на статус базової комплектації. Про це пише Carscoops.

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Дизайн Hyundai Ioniq 3

Виробник описує новинку як «Aero Hatch», що поєднує риси класичного хетчбека, фастбека та кросовера.

На відміну від версії N Line, стандартний Ioniq 3 має інший передній бампер без агресивних повітрозабірників, активні жалюзі системи охолодження та менш виразний чорний декор.

Автомобіль зберіг характерні світлодіодні фари з фірмовою графікою Star Map. Також стандартна версія отримала пофарбовані в колір кузова дзеркала й колісні диски діаметром від 16 до 18 дюймів замість 19-дюймових у N Line. Позаду встановлено компактніший спойлер і змінений дифузор.

Інтер'єр виконаний у світлих тонах відповідно до концепції Furnished Space. Однією з головних новинок став мультимедійний комплекс Pleos Connect на базі Android. Залежно від комплектації він оснащується сенсорним дисплеєм діагоналлю 12,9 або 14,6 дюйма, який може працювати разом із цифровою панеллю приладів.

Hyundai також повідомляє про підтримку магазину Pleos App Market із 30 сторонніми застосунками на старті продажів і голосового помічника Gleo AI, здатного підтримувати природний діалог із водієм.

Які версії запропонують?

На старті продажів модель буде доступна у виконаннях Standard і Long Range з одним електромотором.

Базова версія оснащується акумулятором ємністю 42,2 кВт·год і електродвигуном потужністю 144 к.с. Запас ходу за циклом WLTP становить до 344 км.

Модифікація Long Range отримала батарею на 61 кВт·год, що забезпечує до 496 км без підзарядки. Потужність електромотора у цій версії становить 133 к.с.

Новинка побудована на 400-вольтовій платформі E-GMP, яку Hyundai використовує спільно з моделями Kia EV3 та EV4. Виробник зазначає, що автомобіль розробляли насамперед з урахуванням потреб європейських водіїв, дорожніх умов та зарядної інфраструктури.

Серійне виробництво Ioniq 3 налагодять на заводі в турецькому Ізміті, а перші автомобілі мають з’явитися на дорогах у третьому кварталі 2026 року.