Hyundai розсекретила новий Ioniq 3: що отримав електричний хетчбек (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 липня 2026, 13:34

Hyundai розсекретила новий Ioniq 3: що отримав електричний хетчбек (фото)

Компанія Hyundai показала стандартну версію нового електричного хетчбека Ioniq 3, яка дебютувала після презентації спортивної модифікації N Line. Автомобіль отримав стриманіший дизайн, світлий салон і сучасне оснащення, незважаючи на статус базової комплектації. Про це пише Carscoops.

Компанія Hyundai показала стандартну версію нового електричного хетчбека Ioniq 3, яка дебютувала після презентації спортивної модифікації N Line.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дизайн Hyundai Ioniq 3

Виробник описує новинку як «Aero Hatch», що поєднує риси класичного хетчбека, фастбека та кросовера.

На відміну від версії N Line, стандартний Ioniq 3 має інший передній бампер без агресивних повітрозабірників, активні жалюзі системи охолодження та менш виразний чорний декор.

Автомобіль зберіг характерні світлодіодні фари з фірмовою графікою Star Map. Також стандартна версія отримала пофарбовані в колір кузова дзеркала й колісні диски діаметром від 16 до 18 дюймів замість 19-дюймових у N Line. Позаду встановлено компактніший спойлер і змінений дифузор.

Інтер'єр виконаний у світлих тонах відповідно до концепції Furnished Space. Однією з головних новинок став мультимедійний комплекс Pleos Connect на базі Android. Залежно від комплектації він оснащується сенсорним дисплеєм діагоналлю 12,9 або 14,6 дюйма, який може працювати разом із цифровою панеллю приладів.

Hyundai також повідомляє про підтримку магазину Pleos App Market із 30 сторонніми застосунками на старті продажів і голосового помічника Gleo AI, здатного підтримувати природний діалог із водієм.

Які версії запропонують?

На старті продажів модель буде доступна у виконаннях Standard і Long Range з одним електромотором.

Базова версія оснащується акумулятором ємністю 42,2 кВт·год і електродвигуном потужністю 144 к.с. Запас ходу за циклом WLTP становить до 344 км.

Модифікація Long Range отримала батарею на 61 кВт·год, що забезпечує до 496 км без підзарядки. Потужність електромотора у цій версії становить 133 к.с.

Новинка побудована на 400-вольтовій платформі E-GMP, яку Hyundai використовує спільно з моделями Kia EV3 та EV4. Виробник зазначає, що автомобіль розробляли насамперед з урахуванням потреб європейських водіїв, дорожніх умов та зарядної інфраструктури.

Серійне виробництво Ioniq 3 налагодять на заводі в турецькому Ізміті, а перші автомобілі мають з’явитися на дорогах у третьому кварталі 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами