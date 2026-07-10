США готуються до затяжного протистояння з Іраном: конфлікт навколо Ормузу може тривати тижнями

Адміністрація Трампа готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого військового протистояння з Іраном через ескалацію навколо Ормузької протоки. Про це пише Axios з посиланням на джерела у Вашингтоні. За словами одного зі співрозмовників видання, конфлікт може тривати від кількох днів до місяця — залежно від того, чи продовжить Тегеран атакувати торговельні судна.

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8 липня Білий дім оголосив, що 60-денне перемир'я, передбачене меморандумом між США та Іраном, завершилося після нових атак іранських сил на комерційні судна. Після цього американські військові завдали ударів поблизу Ормузької протоки, зокрема по інфраструктурних об'єктах в Ірані. У відповідь Тегеран атакував американські бази в Кувейті та Бахрейні.

Де розійшлися позиції ворогуючих сторін

Переговори між двома країнами фактично зайшли в глухий кут. Вашингтон вимагає від Ірану гарантій безпечного проходу суден через Ормузьку протоку. Тегеран, своєю чергою, звинувачує США у порушенні домовленостей, зокрема у використанні маршрутів поблизу узбережжя Оману без іранської згоди.

Головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф дав зрозуміти, що судноплавство через Ормуз можливе лише на умовах Тегерана, а нові удари США отримають гідну відповідь. Іран також заявив, що не відмовиться від претензій на контроль над протокою.

Американська сторона налаштована жорстко. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США не допустять блокування Ормузу. Якщо Іран спробує перекрити морський шлях, американські військові продовжать удари до відновлення судноплавства.

Нафта реагує на новини, але паніки немає

Ринок відреагував на ескалацію зростанням цін: Brent піднялася до $76,8 за барель, WTI — до $72,4.

Але у Білому домі вважають ризики для нафтового ринку нижчими, ніж раніше: за останні тижні сотні танкерів змогли пройти протокою, що свідчить про часткове відновлення судноплавства.

Через Ормузьку протоку в довоєнний час проходило близько 20% світових поставок нафти. Подальший розвиток ситуації безпосередньо визначатиме траєкторію глобальних енергетичних ринків у найближчі тижні.

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