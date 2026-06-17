США обсуждают платный VIP-эскорт для танкеров через Ормузский пролив

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Несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, движение через пролив остается фактически замороженным. Около 500 судов, в том числе 220 нефтяных танкеров, до сих пор стоят на якоре в Персидском заливе. Владельцы судов не спешат тестировать хрупкий мир, потому что страховые компании в большинстве своем не покрывают прохождение через Ормуз, где атаки уже подверглись десяткам кораблей.

«Практически каждый транзит через Ормуз нарушает страховые полисы. Что можно сделать, чтобы ускорить возобновление страхования? — цитирует источник Politico.

Что за кулисами обсуждает Белый дом?

Трамп и его руководитель аппарата Сюзи Уайлс поручили найти скорейшее решение проблемы.

Среди рассматриваемых идей:

Платный эскорт кораблями ВМС США — так называемый VIP-пропуск для судов, готовых платить за приоритетный проход с военным сопровождением; Применение Закона об оборонном производстве для обязательства американских страховых компаний покрывать рейсы через Ормуз; Дипломатическое давление на Францию ​​и Британию, чтобы те взяли на себя ответственность за патрулирование региона.

Ни одна из идей пока не финализирована. Белый дом заявил, что пролив «полностью открыт» и движение должно вскоре вернуться к довоенным уровням.

Геополитический подтекст проблемы

По словам бывшего чиновника администрации, обсуждение платного эскорта — это также переговорная тактика на полях саммита G7 во Франции. США дают понять союзникам: Вашингтон не намерен единолично нести бремя безопасности в регионе. С другой стороны, европейские партнеры озвучивают то же требование относительно войны России против Украины.

«Если соглашение развалится и придется вернуться к военным действиям — европейские флоты уже будут там», — объяснил бывший чиновник логику подхода.

Нефть в это время торгуется на уровне $75 за баррель ниже, чем во время пика конфликта, но все еще выше довоенных цен.

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