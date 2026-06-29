Правительство тестирует сервис «Домой», чтобы возвращать украинцев из-за границы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июня 2026, 11:53 Читати українською

Правительство тестирует сервис «Домой», чтобы возвращать украинцев из-за границы

Министерство социальной политики Украины представило цифровую платформу «Домой», разработанную как комплексный инструмент для украинцев, находящихся за границей и рассматривающих возможность возвращения. Ресурс сейчас работает в тестовом режиме.

Министерство социальной политики Украины представило цифровую платформу «Домой», разработанную как комплексный инструмент для украинцев, находящихся за границей и рассматривающих возможность возвращения.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Разработчики платформы сосредоточились на том, чтобы упростить процесс адаптации, создав дорожную карту для каждого пользователя. Система позволяет сформировать индивидуальный план действий, основываясь на запросах конкретной семьи.

Основные возможности платформы включают в себя:

  1. Доступ к базе сервисов: актуальные данные о доступных социальных услугах и государственных программах поддержки.

  2. Информация о рынке труда: перечень доступных вакансий и карьерные возможности внутри страны.

  3. Образовательные и социальные данные: детали обучения детей и системы социальной защиты.

  4. Реестр общин: визитки городов и поселков, которые готовы принимать переселенцев, с контактами местных властей и описанием инфраструктуры.

На сегодняшний день к инициативе присоединились уже более 100 общин, которые сотрудничают с Ассоциацией городов Украины, чтобы обеспечить возвращающимся гражданам необходимые условия для жизни и работы. Кроме того, на ресурсе размещена информация о центрах за рубежом, где украинцы могут получить дополнительные консультации и юридические услуги.

Читайте также: Украинцы в ЕС: новая реальность беженства и главные факторы, влияющие на миграцию

Запуск платформы проходит на фоне дискуссий о будущем временной защиты в Европе. Европейская комиссия уже предложила продлить этот статус для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако в документе важно уточнение: статус временной защиты не будет распространяться на лиц мужского пола призывного возраста.

По состоянию на конец апреля 2026 года в ЕС находилось около 4,37 млн. граждан Украины со статусом временной защиты, что на 1% больше по сравнению с мартовскими показателями.

Правительство надеется, что создание платформы «Домой» поможет минимизировать демографические потери и стимулирует возвращение украинцев, что критически важно для экономического восстановления страны.

Читайте также: В Украине нет жилья для массового возвращения беженцев из-за границы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+65
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
29 июня 2026, 12:07
#
Хай живе партія «Слуга Народу» — розум, честь та совість нашої ери!
+
+101
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 июня 2026, 13:21
#
Слава Потужності! Корупція понад усе! До останнього українця за маєтки депутатів і Династію вовки!
+
+81
starsol
starsol
29 июня 2026, 13:30
#
Навіки слава! Зеленізм — світле майбутнє всього людства!
+
0
Exba
Exba
29 июня 2026, 12:27
#
Эффективнее запустить на улицы германских городов бусинки со специально обученными людьми
+
+25
gorobezus
gorobezus
29 июня 2026, 12:31
#
Вряд ли поможет, скорее крестьяне побегут дальше — в Латинскую Америку, может быть в Азию, на крайняк в Мордор.
+
+57
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 июня 2026, 13:20
#
Та ні, в Латинській Америці будь який тонований бусік або людину в балаклаві картель просто розстріляє і все, там навіть поліцію на таке ніхто викликати не буде, там по барабану.А через мордор українці виїжджають з території українського концтабору в країни вільного світу, як і самі орки, це тільки в кндр та ундр не можна без дозволу пана поїхати кудись.
+
+70
gorobezus
gorobezus
29 июня 2026, 12:32
#
Пусть лучше думают что делать чтобы оставшиеся не разбежались.
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 июня 2026, 13:21
#
Збільшать кількість податків і патрулів на західному кордоні, дадуть їм дозвіл розстрілювати всіх кого побачать, все, готово.
+
+39
BigBend
BigBend
29 июня 2026, 13:04
#
А там буде відео камер з найближчого ТЦК, яке очікує по поверненню?
+
+60
kadaad1988
kadaad1988
29 июня 2026, 13:33
#
Маразм крепчает! Но, конечно понятно, власть имущим дармоедам и грабителям Украины нужна обслуга, ведь работать, это не про них.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 июня 2026, 14:27
#
В мінсоцполітики якісь застужені на всю голову сидять, які ще й від реальності далекі.

Основні можливості платформи включають:
Доступ до бази сервісів: актуальні дані про доступні соціальні послуги та державні програми підтримки.
Інформацію про ринок праці: перелік доступних вакансій та кар'єрні можливості всередині країни.
Освітні та соціальні дані: деталі щодо навчання дітей та системи соціального захисту.
Реєстр громад: «візитівки» міст і селищ, які готові приймати переселенців, з контактами місцевої влади та описом інфраструктури.


Тобто все те, що будь-яка людина може знайти у вільному доступі…
+
+25
Rodion21
Rodion21
29 июня 2026, 14:35
#
Вы, когда узнаете какой бюджет этого мероприятия, сразу поймете что не «застужені» а весьма грамотные , и с хорошим аппетитом)
+
0
TattiReuven
TattiReuven
29 июня 2026, 15:44
#
Какое «додому»???
ЕС планирует продлить до марта 28 года временное убежище, так беженцы недовольны, по фб подписи собирают, в ЕС пишут, чтобы дали постоянное проживание. Все ж им обязаны. Местные уже их не хотят. С протестами ходят
Но никто не хочет возвращаться.
Вообще непонятно за что на Майдане стояли, страну разрушили, воевали и воюют за кого и за что, и кто будет Украину восстанавливать. Люди только свою выгоду ищут.
Уехавшие не планируют возвращаться это точно
Так что все эти программы пусты.
Надо с ЕС как-то договариваться, чтобы возвращали
Чувствую местное население со слезами от счастья наших в Украину отправит
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами