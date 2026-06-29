Правительство тестирует сервис «Домой», чтобы возвращать украинцев из-за границы

Министерство социальной политики Украины представило цифровую платформу «Домой», разработанную как комплексный инструмент для украинцев, находящихся за границей и рассматривающих возможность возвращения. Ресурс сейчас работает в тестовом режиме.

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Разработчики платформы сосредоточились на том, чтобы упростить процесс адаптации, создав дорожную карту для каждого пользователя. Система позволяет сформировать индивидуальный план действий, основываясь на запросах конкретной семьи.

Основные возможности платформы включают в себя:

Доступ к базе сервисов: актуальные данные о доступных социальных услугах и государственных программах поддержки. Информация о рынке труда: перечень доступных вакансий и карьерные возможности внутри страны. Образовательные и социальные данные: детали обучения детей и системы социальной защиты. Реестр общин: визитки городов и поселков, которые готовы принимать переселенцев, с контактами местных властей и описанием инфраструктуры.

На сегодняшний день к инициативе присоединились уже более 100 общин, которые сотрудничают с Ассоциацией городов Украины, чтобы обеспечить возвращающимся гражданам необходимые условия для жизни и работы. Кроме того, на ресурсе размещена информация о центрах за рубежом, где украинцы могут получить дополнительные консультации и юридические услуги.

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Запуск платформы проходит на фоне дискуссий о будущем временной защиты в Европе. Европейская комиссия уже предложила продлить этот статус для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако в документе важно уточнение: статус временной защиты не будет распространяться на лиц мужского пола призывного возраста.

По состоянию на конец апреля 2026 года в ЕС находилось около 4,37 млн. граждан Украины со статусом временной защиты, что на 1% больше по сравнению с мартовскими показателями.

Правительство надеется, что создание платформы «Домой» поможет минимизировать демографические потери и стимулирует возвращение украинцев, что критически важно для экономического восстановления страны.

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