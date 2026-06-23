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23 червня 2026, 11:24

З 8 липня Польща змінює правила працевлаштування: що важливо знати українцям

Польща, яка вже кілька років залишається одним із ключових напрямків для працевлаштування українців, змінює правила контролю на ринку праці. Із 8 липня 2026 року в країні набирають чинності нові механізми перевірки роботодавців, які можуть суттєво вплинути як на польський бізнес, так і на іноземних працівників. Про це пише Visitukraine.today.

Польща, яка вже кілька років залишається одним із ключових напрямків для працевлаштування українців, змінює правила контролю на ринку праці.

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Про що йде мова

Йдеться насамперед про посилення контролю за формою працевлаштування. Польська Національна інспекція праці отримає ширші повноваження для перевірки того, чи відповідають умови співпраці між роботодавцем та працівником реальному характеру роботи.

Для українців, які працюють у Польщі за трудовими, цивільно-правовими або B2B-контрактами, ці зміни можуть стати як позитивним сигналом, так і джерелом нових ризиків.

Що саме змінюється з липня 2026 року?

Основна мета реформи — боротьба з практикою, коли компанії оформлюють працівників через цивільно-правові договори або B2B-контракти замість повноцінного трудового договору, щоб зменшити витрати.

Тепер інспектори праці матимуть право аналізувати не лише сам договір, а й фактичні умови роботи.

Під час перевірки увагу звертатимуть на кілька ключових факторів:

  • Чи виконує працівник роботу особисто;
  • Чи перебуває він під контролем керівника;
  • Чи має встановлений графік;
  • Чи прив’язаний до конкретного місця роботи.

Якщо буде встановлено, що людина фактично працює як штатний співробітник, навіть за договором B2B або umowa zlecenia, контракт можуть перекваліфікувати у umowa o pracę.

Це означає зміну статусу працівника та надання йому повного пакета трудових гарантій.

Чому реформа працевлаштування у Польщі важлива для українців?

Для багатьох українців Польща залишається країною № 1 для роботи в Європі. Особливо це стосується сфер логістики, будівництва, виробництва, складської роботи, обслуговування, IT та digital-сектору. У багатьох із цих галузей роботодавці активно використовують цивільно-правові договори або B2B-модель співпраці.

З одного боку, нові правила можуть покращити захист працівників. Якщо договір буде перекваліфіковано у трудовий, працівник отримає:

  • Оплачувану відпустку;
  • Захист від необґрунтованого звільнення;
  • Соціальні гарантії;
  • Чіткі правила щодо понаднормової роботи;
  • Більшу стабільність.

Для українців це особливо важливо, адже питання легального працевлаштування напряму впливає і на міграційний статус.

Які ризики існують для українців?

Попри позитивну мету реформи, експерти попереджають: ринок праці може відреагувати неоднозначно, адже частина роботодавців може скорочувати штат, переглядати умови співпраці, переводити працівників до підрядників або уникати найму іноземців через зростання витрат.

Найбільш вразливими залишаються українці, чий дозвіл на роботу або легальне перебування в Польщі напряму залежить від конкретного роботодавця.

У разі звільнення можуть виникнути серйозні труднощі:

  • Необхідність швидко знайти нового роботодавця;
  • Переоформлення документів;
  • Ризик втрати легального статусу.

Саме тому у 2026 році працівникам варто особливо уважно перевіряти умови контрактів перед підписанням.

Як проходитимуть перевірки вимог щодо працевлаштування у Польщі

Новий механізм передбачає кілька етапів.

Спочатку інспекція проводитиме аналіз та перевірку компанії. Якщо виявлять порушення, роботодавцю видадуть припис із вимогою усунути недоліки.

Якщо компанія не виконає вимоги, можливі серйозніші наслідки: адміністративне рішення, примусова зміна типу контракту або судовий розгляд.

Крім того, Польща активно цифровізує систему контролю. Державні органи інтегрують дані податкової служби та соціального страхування, щоб швидше виявляти роботодавців, які масово використовують схеми прихованого працевлаштування. Фактично це означає, що можливостей обходити закон стане значно менше.

Що варто зробити українцям уже зараз?

У нових умовах українцям, які працюють або лише планують працювати у Польщі, важливо діяти проактивно.

Перед підписанням контракту варто перевірити:

  • Який саме тип договору пропонує роботодавець;
  • Які права та гарантії передбачені;
  • Чи відповідають умови договору фактичній роботі;
  • Чи не створює контракт ризиків для легалізації.

Особливо уважними варто бути тим, хто працює через агентства праці або посередників.

Юридична перевірка документів перед підписанням може допомогти уникнути проблем із роботодавцем, інспекцією праці або міграційними органами в майбутньому.

На тлі нових перевірок особливо важливо розуміти, який тип договору вам пропонують — umowa o pracę, umowa zlecenia чи B2B — та які ризики це несе для вашого легального статусу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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