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9 липня 2026, 10:32

«Дія.Освіта» запустила ШІ-рекрутера, який допоможе скласти резюме та провести співбесіду

Мінцифри запустила в «Дія.Освіта» новий розділ — Кар'єрну студію з трьома ШІ-інструментами для працевлаштування. Тепер на одній платформі можна навчатися, складати резюме, готуватися до співбесіди і одразу відгукуватися на вакансії. Сервіс безкоштовний.

Мінцифри запустила в «Дія.

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Як ми вже повідомляли, на ринку праці зараз склалася парадоксальна ситуація: на кінець червня роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали 93 тисячі українців. В той же час компанії водночас масово скаржаться на дефіцит кваліфікованих кадрів.

Але в Мінцифри вважають, що корінь проблеми полягає не у відсутності знань, а в невмінні їх презентувати.

«Кар'єрна студія працює як персональний цифровий рекрутер. Сервіс допомагає адаптуватися до вимог роботодавців, побороти страх перед співбесідами та презентувати себе на найвищому рівні», — зазначив т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Платформа «Дія.Освіта» налічує вже майже 3,3 млн користувачів і пропонує покроковий трек від навчання до отримання офера.

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Розробники задіяли три нові інструменти:

  • ШІ-симулятор співбесіди. Вставляєте посилання або текст вакансії — ШІ моделює розмову і ставить точні питання, які можуть виникнути на реальному інтерв'ю. Можна тренуватися скільки завгодно разів і аналізувати свої відповіді
  • Конструктор резюме. Створює CV українською або англійською. Вбудований ШІ-редактор допомагає підібрати формулювання, а сертифікати за пройдені курси на «Дія.Освіта» підтягуються автоматично — достатньо клікнути на них
  • Генератор супровідних листів. ШІ адаптує текст під конкретну вакансію і допомагає розповісти про себе переконливо

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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