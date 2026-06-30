Ринок праці України дедалі більше тінізується попри гострий кадровий дефіцит

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перши два роки повномасштабного вторгнення майже не вплинули на офіційну зайнятість — 12 млн працевлаштованих, що близько до довоєнного рівня. Це є парадоксально, враховуючи кількість людей, що покинули межі країни.

Читати також: Базова соціальна допомога для безробітних: хто може отримувати її протягом року

Падіння почалося пізніше:

2021 рік — 12,8 млн офіційно працевлаштованих, з них 11,7 млн найманих працівників

2022 рік — 12,1 млн, з них 11,1 млн найманих

2023 рік — 11,4 млн

2024 рік — 11,3 млн

2025 рік — 10,9 млн, з них 10,4 млн найманих — найменший показник за всі роки війни

перший квартал 2026 року — 9,5 млн

Кількість звільнень при цьому залишається стабільно високою: близько 2,6−2,7 млн людей щороку втрачали офіційну роботу протягом останніх трьох років.

У перші чотири місяці 2026 року звільнилися 884 тисячі українців.

Через війну Україна увійшла до десятки країн світу з найвищим рівнем безробіття — за останніми даними, показник сягав 21,1%. Економіка поступово адаптується, але ринок праці залишається складним. Уряд намагається компенсувати нестачу фахівців, залучаючи трудових мігрантів, проте іноземних працівників поки що налічується лише кілька тисяч.

Читайте також: Трудова міграція не рятує від кадрового голоду: у 2025 році іноземці покрили 0,14% дефіциту ринку праці

Абсурд ситуації в тому, що скорочення офіційної зайнятості відбувається на тлі гострого кадрового дефіциту в багатьох галузях. Але виїзд людей за кордон та руйнація робочих місць через бойові дії є тільки частиною пояснення цього феномену. Головна проблема полягає в тому, що зараз ми спостерігаємо масовий перехід у тінь великої частки ринку працевлаштування.