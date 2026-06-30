Кількість офіційно працевлаштованих українців скорочується кожного року війни. Якщо у довоєнному 2021 році роботу офіційно мали 12,8 млн осіб, то за підсумками 2025-го — лише 10,9 млн. У першому кварталі 2026 року офіційну роботу мали вже 9,4 млн людей. Дані наводить сайт «Слово і діло» з посиланням на службу занятості.
Ринок праці України дедалі більше тінізується попри гострий кадровий дефіцит
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Перши два роки повномасштабного вторгнення майже не вплинули на офіційну зайнятість — 12 млн працевлаштованих, що близько до довоєнного рівня. Це є парадоксально, враховуючи кількість людей, що покинули межі країни.
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Падіння почалося пізніше:
- 2021 рік — 12,8 млн офіційно працевлаштованих, з них 11,7 млн найманих працівників
- 2022 рік — 12,1 млн, з них 11,1 млн найманих
- 2023 рік — 11,4 млн
- 2024 рік — 11,3 млн
- 2025 рік — 10,9 млн, з них 10,4 млн найманих — найменший показник за всі роки війни
- перший квартал 2026 року — 9,5 млн
Кількість звільнень при цьому залишається стабільно високою: близько 2,6−2,7 млн людей щороку втрачали офіційну роботу протягом останніх трьох років.
У перші чотири місяці 2026 року звільнилися 884 тисячі українців.
Через війну Україна увійшла до десятки країн світу з найвищим рівнем безробіття — за останніми даними, показник сягав 21,1%. Економіка поступово адаптується, але ринок праці залишається складним. Уряд намагається компенсувати нестачу фахівців, залучаючи трудових мігрантів, проте іноземних працівників поки що налічується лише кілька тисяч.
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Абсурд ситуації в тому, що скорочення офіційної зайнятості відбувається на тлі гострого кадрового дефіциту в багатьох галузях. Але виїзд людей за кордон та руйнація робочих місць через бойові дії є тільки частиною пояснення цього феномену. Головна проблема полягає в тому, що зараз ми спостерігаємо масовий перехід у тінь великої частки ринку працевлаштування.
Коментарі - 8
Дивно як державонька не вирішила першочергово мобілізовувати безробітних. А хоча тут все ще більше очевидно — адже повістки не працюють. Їх шли-не-шли, працює тільки вулична мобілізація.
Недоработка только в одном — нужно жестко инспектировать предприятия на наличие неофициальных трудовых отношений и лупить штрафы таким в размере 10−20−30 млн грн. За повторное нарушение — еще больше, чтобы было не повадно нарушать закон. И быстро все исправится и решится.
Все понимают что стране нужен свежий мобилизационный ресурс, парней нужно менять.