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30 червня 2026, 11:39

Ринок праці України дедалі більше тінізується попри гострий кадровий дефіцит

Кількість офіційно працевлаштованих українців скорочується кожного року війни. Якщо у довоєнному 2021 році роботу офіційно мали 12,8 млн осіб, то за підсумками 2025-го — лише 10,9 млн. У першому кварталі 2026 року офіційну роботу мали вже 9,4 млн людей. Дані наводить сайт «Слово і діло» з посиланням на службу занятості.

Кількість офіційно працевлаштованих українців скорочується кожного року війни.

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Перши два роки повномасштабного вторгнення майже не вплинули на офіційну зайнятість — 12 млн працевлаштованих, що близько до довоєнного рівня. Це є парадоксально, враховуючи кількість людей, що покинули межі країни.

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Падіння почалося пізніше:

  • 2021 рік — 12,8 млн офіційно працевлаштованих, з них 11,7 млн найманих працівників
  • 2022 рік — 12,1 млн, з них 11,1 млн найманих
  • 2023 рік — 11,4 млн
  • 2024 рік — 11,3 млн
  • 2025 рік — 10,9 млн, з них 10,4 млн найманих — найменший показник за всі роки війни
  • перший квартал 2026 року — 9,5 млн

Кількість звільнень при цьому залишається стабільно високою: близько 2,6−2,7 млн людей щороку втрачали офіційну роботу протягом останніх трьох років.

У перші чотири місяці 2026 року звільнилися 884 тисячі українців.

Через війну Україна увійшла до десятки країн світу з найвищим рівнем безробіття — за останніми даними, показник сягав 21,1%. Економіка поступово адаптується, але ринок праці залишається складним. Уряд намагається компенсувати нестачу фахівців, залучаючи трудових мігрантів, проте іноземних працівників поки що налічується лише кілька тисяч.

Читайте також: Трудова міграція не рятує від кадрового голоду: у 2025 році іноземці покрили 0,14% дефіциту ринку праці

Абсурд ситуації в тому, що скорочення офіційної зайнятості відбувається на тлі гострого кадрового дефіциту в багатьох галузях. Але виїзд людей за кордон та руйнація робочих місць через бойові дії є тільки частиною пояснення цього феномену. Головна проблема полягає в тому, що зараз ми спостерігаємо масовий перехід у тінь великої частки ринку працевлаштування.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+60
Loginnnnn
Loginnnnn
30 червня 2026, 11:56
#
Нарешті автор, якому в коментарях не треба писати чому так відбувається, дякую.
+
+44
nsns3212
nsns3212
30 червня 2026, 12:15
#
Потужные реформы офиса простых решений
+
+44
ololo trololo
ololo trololo
30 червня 2026, 12:40
#
Якщо раптом когось це дивує, то знайте, що офіційно працевлаштованому без бронювання негайно прийде повістка — тож логічно, що народ не хоче працювати офіційно :)

Дивно як державонька не вирішила першочергово мобілізовувати безробітних. А хоча тут все ще більше очевидно — адже повістки не працюють. Їх шли-не-шли, працює тільки вулична мобілізація.
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
30 червня 2026, 13:10
#
Тогда нужно больше уличной мобилизации, так как парней нужно менять. Если кто-то прячется под юбкой и не хочет исполнять свой долг перед государством, то нужно переубедить и мотивировать.

Недоработка только в одном — нужно жестко инспектировать предприятия на наличие неофициальных трудовых отношений и лупить штрафы таким в размере 10−20−30 млн грн. За повторное нарушение — еще больше, чтобы было не повадно нарушать закон. И быстро все исправится и решится.

Все понимают что стране нужен свежий мобилизационный ресурс, парней нужно менять.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
30 червня 2026, 13:24
#
Але їх ніхто не міняє. Лише додають нових. За 4 роки вже би можна було вродити рекрутинговий механізм заміни типу «приводиш замість себе друга — отримуєш відстрочку на рік — потім можете помінятися»
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
30 червня 2026, 14:09
#
А вона вирішила, в центр занятості на облік без довідки з тцк стати неможливо
+
0
ololo trololo
ololo trololo
30 червня 2026, 15:45
#
Тому, хто працює за готівочку, облік в центрі зайнятості нафіг не всрався
+
+14
torn
torn
30 червня 2026, 16:02
#
Не только переход в тень, много бизнесов банально закрываются, и ещё неясно чего больше. Население уменьшается, а оставшееся беднеет, спрос падает, бизнес сокращается или закрывается, из-за чего все опять немножечко беднеют и так далее. Карточный домик…
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