Чотириденний робочий тиждень: українцям можуть скоротити графік без зменшення зарплат

В Україні пропонують запровадити чотириденний робочий тиждень без скорочення заробітної плати. Відповідну петицію № 41/010242−26еп зареєстрували на сайті Кабміну, повідомляє «Судово-юридична газета».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Автори вважають, що такий підхід допоможе українцям краще відновлюватися в умовах війни, знизить рівень професійного вигорання, підвищить продуктивність праці та наблизить організацію праці в Україні до європейських практик.

Що пропонують змінити?

Автори петиції пропонують внести до Кодексу законів про працю України зміни, які передбачають:

встановлення максимальної тривалості робочого часу — не більше чотирьох робочих днів або 32 годин на тиждень;

обов'язкове збереження повного розміру заробітної плати;

гарантування працівникам права на повноцінний відпочинок.

Також у петиції пропонується запустити обов'язковий державний пілотний проєкт із визначенням галузей, бюджетних установ і приватних підприємств, які першими перейдуть на новий формат роботи. Після оцінки результатів отриманий досвід пропонують поширити на всю країну.

Читайте також: Чотириденний робочий тиждень: менше працюємо, краще живемо?

Чому це буде ефективнішим?

Автори зазначають, що через війну українці тривалий час живуть в умовах постійного психологічного навантаження, спричиненого повітряними тривогами, обстрілами, нестачею сну та хронічним стресом.

На їхню думку, додатковий вихідний день дасть змогу краще відновлювати нервову систему, приділяти час лікуванню, повноцінному відпочинку та зменшенню рівня стресу.

Також у петиції зазначається, що результати міжнародних експериментів, проведених у Великій Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, нібито свідчать про відсутність зниження продуктивності після переходу на чотириденний робочий тиждень. В окремих випадках, як стверджують автори, вона навіть зростала на 15−35%.

Окремо вони посилаються на найбільший британський експеримент, під час якого, за їхніми словами, кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників повідомили про зменшення професійного вигорання.

Читайте також: У Нідерландах перейшли на 4-денний робочий тиждень

Серед очікуваних результатів реформи у петиції також зазначені: