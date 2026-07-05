Чотириденний робочий тиждень: українцям можуть скоротити графік без зменшення зарплат

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 липня 2026, 11:08

Чотириденний робочий тиждень: українцям можуть скоротити графік без зменшення зарплат

В Україні пропонують запровадити чотириденний робочий тиждень без скорочення заробітної плати. Відповідну петицію № 41/010242−26еп зареєстрували на сайті Кабміну, повідомляє «Судово-юридична газета».

В Україні пропонують запровадити чотириденний робочий тиждень без скорочення заробітної плати.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Автори вважають, що такий підхід допоможе українцям краще відновлюватися в умовах війни, знизить рівень професійного вигорання, підвищить продуктивність праці та наблизить організацію праці в Україні до європейських практик.

Що пропонують змінити?

Автори петиції пропонують внести до Кодексу законів про працю України зміни, які передбачають:

  • встановлення максимальної тривалості робочого часу — не більше чотирьох робочих днів або 32 годин на тиждень;
  • обов'язкове збереження повного розміру заробітної плати;
  • гарантування працівникам права на повноцінний відпочинок.

Також у петиції пропонується запустити обов'язковий державний пілотний проєкт із визначенням галузей, бюджетних установ і приватних підприємств, які першими перейдуть на новий формат роботи. Після оцінки результатів отриманий досвід пропонують поширити на всю країну.

Читайте також: Чотириденний робочий тиждень: менше працюємо, краще живемо?

Чому це буде ефективнішим?

Автори зазначають, що через війну українці тривалий час живуть в умовах постійного психологічного навантаження, спричиненого повітряними тривогами, обстрілами, нестачею сну та хронічним стресом.

На їхню думку, додатковий вихідний день дасть змогу краще відновлювати нервову систему, приділяти час лікуванню, повноцінному відпочинку та зменшенню рівня стресу.

Також у петиції зазначається, що результати міжнародних експериментів, проведених у Великій Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, нібито свідчать про відсутність зниження продуктивності після переходу на чотириденний робочий тиждень. В окремих випадках, як стверджують автори, вона навіть зростала на 15−35%.

Окремо вони посилаються на найбільший британський експеримент, під час якого, за їхніми словами, кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників повідомили про зменшення професійного вигорання.

Читайте також: У Нідерландах перейшли на 4-денний робочий тиждень

Серед очікуваних результатів реформи у петиції також зазначені:

  • скорочення витрат роботодавців на утримання офісів, енергоспоживання та логістику;
  • зменшення плинності кадрів і витрат на пошук та адаптацію нових працівників;
  • збереження людського капіталу в Україні та створення додаткових стимулів для повернення українців із-за кордону;
  • розвиток внутрішнього туризму, сфери послуг, культури, спорту, малого та середнього бізнесу завдяки додатковому вихідному дню;
  • наближення України до європейських підходів щодо забезпечення балансу між роботою та особистим життям (work-life balance).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
5 липня 2026, 11:42
#
Так в начале войны даже праздники рабочими сделали, это 10 дней в году. А тут гребут в обратную сторону, сразу -20% рабочих дней
+
0
Анатолий Стеценко
Анатолий Стеценко
5 липня 2026, 16:53
#
Вообще в мире такая практика есть, и успешна. Как это будет в Украине, посмотрим. Есть сомнения, что частники это примут, здесь и 5-ти дневка уже неплохо).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами