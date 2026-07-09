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9 липня 2026, 8:24

Київміськбуд можуть докапіталізувати ще на 3 млрд грн: що це дасть інвесторам

На сайті міської влади оприлюднили проєкт рішення Київської міської ради «Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу». Документ передбачає докапіталізацію компанії у розмірі 3 мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба холдингу.

На сайті міської влади оприлюднили проєкт рішення Київської міської ради «Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу».

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Деталі

Проєкт рішення підготували та зареєстрували за спільним поданням трьох постійних комісій Київради: з питань бюджету, з питань житлово-комунального господарства та з питань власності.

Голова правління «Київміськбуду» Валерій Засуцький наголосив, що це рішення є критично важливим для надання компанії необхідного ресурсу для підтримки динаміки на будівельних майданчиках.

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За його словами, головним завданням холдингу залишається добудова кожного об'єкта та виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою міста.

Після ухвалення рішення Київрадою та внесення до бюджету Києва на 2027 рік відповідних коштів для придбання акцій додаткової емісії холдингу, «Київміськбуд» отримає фінансовий інструмент для продовження діяльності протягом 2027−2028 років.

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Що це дасть?

Це дозволить завершити будівельні роботи на об'єктах та ввести їх в експлуатацію разом із зовнішніми інженерними мережами.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 червня 2025 року на зборах акціонери ПрАТ «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Це рішення прийнято для фінансової стабілізації компанії та забезпечення виконання зобовʼязань перед інвесторами, які вклали кошти в обʼєкти нерухомості.

У рамках збільшення капіталу Київміськбуд ухвалив рішення випустити 10,24 мільярда нових акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Емісія відбуватиметься без здійснення публічної пропозиції. Розміщення акцій — заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
9 липня 2026, 9:17
#
Тобто в результаті дій керівництва компанії, ця компанія стала збитковою і міськрада за гроші платників податків торжественно докапітолізовує (рятує) збиткове підприємство, щоб поточні управляючі компанії і надалі могли «управляти» в збиток та приймати рішення, які призвели до збитковості компанії, хороше рішення міськради! молодці!
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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
9 липня 2026, 11:06
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КиевГорСтрой по сути муниципальный застройщик, 99,7% акций компании в собственности города. Город все эти годы получал от компании прибыль, когда у компании возникли проблемы — город обязан помочь. Всё логично.

А с Кушниром и прочими персонажами пусть разбирается прокуратура, простых граждан, проинвестировавших в квартиры, это не должно касаться.
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0
VladimirVG
VladimirVG
9 липня 2026, 11:49
#
Це ж класика. Прибутки — приватизувати, збитки — націаналізувати.
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