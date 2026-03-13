«Київміськбуд» частково розморожує будівництво за новими правилами

ПрАТ «ХК « Київміськбуд » оголосило про часткове відновлення будівельних робіт на кількох своїх столичних майданчиках. Забудовник, який тривалий час балансував на межі фінансового колапсу, сформував перелік жорстких критеріїв черговості добудови, віддавши пріоритет об'єктам із найвищим ступенем готовності. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Які ЖК обіцяють розморозити першими

Згідно з офіційною заявою, виробнича діяльність вже стартувала на чотирьох майданчиках: «Поділ Град» (вул. Дегтярна), «Гвардійський» (вул. Алмазова, 18/7), «Райдужний» (вул. Кібальчича, 2) та комплексі Freedom, що на Броварському проспекті.

Наступними в черзі на відновлення робіт є об'єкти з високим рівнем готовності та ті, що мають критичне соціальне значення (через передбачену частку житла для працівників системи МВС та військовослужбовців). До цієї категорії потрапили:

«Оберіг-2» (вул. Бориспільська, 30А-40);

Twin House (вул. Крайня, 1);

«Урлівський-1» (вул. Причальна, 11).

Паралельно компанія планує виконувати технічні умови для підведення інженерних мереж до майже збудованих ЖК Mirax (вул. Глибочицька, 43) та «Медовий» (вул. Радченка, 27).

Фільтр для інвесторів: 7 критеріїв від забудовника

Керівництво компанії визнає, що працює в умовах кадрового голоду, обмеженого фінансування та складної ринкової кон'юнктури. Оскільки поточних коштів не вистачає для перекриття прогнозних збитків, «Київміськбуд» офіційно переходить до стратегії концентрації ресурсів. Гроші спрямовуватимуть туди, де можна отримати швидкий результат, щоб забезпечити фінансову стійкість для добудови решти портфеля.

Відтепер черговість розмороження проєктів залежатиме від семи критеріїв:

Ступінь готовності: чим ближче будинок до здачі, тим вищий його пріоритет.

Правовий статус: майданчики з неврегульованою юридичною документацією ставляться на паузу.

Економічний баланс: перевагу мають ЖК, де продаж нереалізованих площ здатен профінансувати добудову.

Фінансова модель: обов'язкова наявність підтверджених джерел фінансування до фіналу будівництва.

Масовість: враховується можливість задовольнити потреби якомога більшої кількості інвесторів.

Інвестиційний потенціал: доходи від перспективних проєктів мають компенсувати збиткові забудови.

Соціальні зобов'язання: пріоритет для об'єктів із квартирами для військових та правоохоронців.

Попри такий жорсткий фільтр, компанія запевняє, що продовжує діалог з ініціативними групами та має намір виконати зобов'язання перед усіма покупцями.