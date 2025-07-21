Київміськбуд здійснить докапіталізацію на 2,56 млрд грн

23 червня 2025 року на зборах акціонери ПрАТ «ХК « Київміськбуд » підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Це рішення прийнято для фінансової стабілізації компанії та забезпечення виконання зобовʼязань перед інвесторами, які вклали кошти в обʼєкти нерухомості, йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

У рамках збільшення капіталу Київміськбуд ухвалив рішення випустити 10,24 мільярда нових акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Емісія відбуватиметься без здійснення публічної пропозиції. Розміщення акцій — заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.



Єдиним учасником розміщення виступить територіальна громада міста Києва, яка реалізує свої права через Департамент комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

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Після завершення процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до приблизно 99,87%, що дозволить забезпечити стабільне управління компанією в інтересах міста та його мешканців.

«Докапіталізація стала вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів», — прокоментувала Світлана Самсонова, виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» і додала, що залучені інвестиції будуть спрямовані на відновлення будівництва житлових комплексів та посилення економічної стійкості підприємства.

Етапи реалізації докапіталізації

Для належної підготовки та реалізації процесу докапіталізації затверджено наступний план ключових етапів:

№ Етап Орієнтовний термін виконання 1. Підготовка фінансової звітності за перше півріччя 2025 року. — до 30 липня 2025 року 2. Реалізація механізму обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення про емісію. — до 3 вересня 2025 року 3. Подання пакета документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. — орієнтовно, до 1 серпня 2025 року 4. Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. — у строк до 25 робочих днів з моменту подання документів 5. Присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера (ISIN) акціям, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката. — після отримання тимчасового свідоцтва, але не пізніше 25 вересня 2025 року 6. Проведення розміщення акцій. — з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року

На сьогодні компанія завершує підготовчі заходи для отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску нових акцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року наглядова рада Київміськбуду призначила на посаду голови правління — президента компанії Василя Олійника.