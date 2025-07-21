Київміськбуд здійснить докапіталізацію на 2,56 млрд грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 липня 2025, 8:00

Київміськбуд здійснить докапіталізацію на 2,56 млрд грн

23 червня 2025 року на зборах акціонери ПрАТ «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Це рішення прийнято для фінансової стабілізації компанії та забезпечення виконання зобовʼязань перед інвесторами, які вклали кошти в обʼєкти нерухомості, йдеться у повідомленні компанії.

23 червня 2025 року на зборах акціонери ПрАТ «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій.
Фото: Київміськбуд

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

У рамках збільшення капіталу Київміськбуд ухвалив рішення випустити 10,24 мільярда нових акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Емісія відбуватиметься без здійснення публічної пропозиції. Розміщення акцій — заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступить територіальна громада міста Києва, яка реалізує свої права через Департамент комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: Влада Києва докапіталізує Київміськбуд на 2,6 мільярда

Після завершення процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до приблизно 99,87%, що дозволить забезпечити стабільне управління компанією в інтересах міста та його мешканців.

«Докапіталізація стала вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів», — прокоментувала Світлана Самсонова, виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» і додала, що залучені інвестиції будуть спрямовані на відновлення будівництва житлових комплексів та посилення економічної стійкості підприємства.

Етапи реалізації докапіталізації

Для належної підготовки та реалізації процесу докапіталізації затверджено наступний план ключових етапів:

Етап Орієнтовний термін виконання
1. Підготовка фінансової звітності за перше півріччя 2025 року. — до 30 липня 2025 року
2. Реалізація механізму обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення про емісію. — до 3 вересня 2025 року
3. Подання пакета документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. — орієнтовно, до 1 серпня 2025 року
4. Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. — у строк до 25 робочих днів з моменту подання документів
5. Присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера (ISIN) акціям, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката. — після отримання тимчасового свідоцтва, але не пізніше 25 вересня 2025 року
6. Проведення розміщення акцій. — з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року

На сьогодні компанія завершує підготовчі заходи для отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску нових акцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року наглядова рада Київміськбуду призначила на посаду голови правління — президента компанії Василя Олійника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами