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11 червня 2026, 16:32

«Київміськбуд» планує добудувати понад 400 000 кв. м житла до кінця 2027 року

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відновив будівельні роботи на своїх об'єктах, зосередившись на завершенні довгобудів і передачі квартир інвесторам. Наразі компанія активно працює на 11 житлових комплексах, шість із яких планує здати до кінця 2026 року. Про це в інтерв'ю виданню «Вечірній Київ» заявив голова правління «Київміськбуду» Валерій Засуцький.

«Київміськбуд» планує добудувати понад 400 000 кв. м житла до кінця 2027 року
Фото: Київміськбуд

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За словами Засуцького, план робіт розписаний на найближчі два роки.

До кінця 2026 року планують здати 6 житлових комплексів. Сюди входять ЖК «Поділ Град», «Твін Хаус», «Гвардійський», «Фрідом», «Райдужний», а також перший будинок ЖК «Оберіг-2». Загалом це 244 316 кв. м нерухомості, на яку чекають 3 775 родин.

Наступного року забудовник збирається добудувати ще 192 039 кв. м житла — це квартири для 3 800 родин. Йдеться про ЖК «Урлівський-1», «Медовий-1» та «Медовий-2».

Паралельно будівельники доводять до ладу інфраструктурні об'єкти — каналізаційну насосну станцію «Обухівська» та РК «Жуляни». Також стартував підготовчий етап для відновлення процесів на майданчиках ЖК «Лейк Хаус» та «Абрикосовий».

Діалог з інвесторами

Керівник компанії підкреслив, що «Київміськбуд» перейшов на рейки повної прозорості. Кожен етап і навіть проблемні питання тепер відкрито обговорюють на зустрічах з ініціативними групами вкладників, щоб люди розуміли реальні графіки та стан справ на майданчиках.

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Водночас Засуцький зазначив, що через обмежені фінансові можливості, а також низку юридичних і земельних питань компанія наразі не може одночасно відновити будівництво на всіх об'єктах.

Попри це, «Київміськбуд» працює над зміцненням фінансової стабільності та планує повністю погасити всі боргові зобов'язання до кінця 2026 року. За його словами, від початку року вже вдалося погасити 70% кредиторської заборгованості перед підрядниками та компенсувати 80% боргу зі сплати земельного податку.

«Ми закладаємо зараз міцний фундамент для подальшої роботи „Київміськбуду“. Завершення робіт і введення в експлуатацію 6 об'єктів вже до кінця цього року зніме колосальне фінансове навантаження на компанію і допоможе сфокусуватись на реалізації інших об'єктів. Це, своєю чергою, зменшить напругу серед інвесторів», — підсумував Засуцький.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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