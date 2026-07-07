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7 липня 2026, 19:30

Суд визначив, коли банк через фінмон може заблокувати рахунок і вимагати повторної ідентифікації клієнта

Верховний Суд визначив, за яких умов банки можуть тимчасово обмежувати доступ клієнтів до рахунків та дистанційного обслуговування в межах фінансового моніторингу. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Суд визначив, коли банк через фінмон може заблокувати рахунок і вимагати повторної ідентифікації клієнта
Фото: magnific

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Суд дійшов висновку, що такі заходи є законними, якщо у банку є обґрунтовані підстави сумніватися в актуальності даних клієнта або існують ризики несанкціонованого доступу до його рахунків. Відповідне рішення Перша судова палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду ухвалила 1 липня 2026 року у справі № 331/194/25.

Суть справи

До суду звернулася пенсіонерка та внутрішньо переміщена особа, яка отримувала пенсію через Ощадбанк. Вона оскаржила рішення банку про блокування рахунків, встановлення лімітів на видаткові операції та відключення доступу до веббанкінгу «Ощад 24/7».

Позивачка стверджувала, що банк не повідомив її про причини обмежень. Після звернення до служби підтримки їй запропонували особисто прийти до відділення. Водночас вона повідомила, що перебуває на тимчасово окупованій території України й не має можливості це зробити.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши дії банку законними. Апеляційний суд, навпаки, став на бік клієнтки та визнав обмеження необгрунтованими.

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Що встановив Верховний Суд

Переглянувши справу, Верховний Суд з'ясував, що у квітні 2024 року Ощадбанк отримав матеріали кримінального провадження щодо можливого шахрайського отримання пенсій жителями тимчасово окупованих територій за допомогою підроблених довіреностей. Позивачка входила до переліку осіб, яких стосувалося розслідування.

Після цього банк запровадив тимчасові обмеження за її рахунками та запропонував пройти особисту ідентифікацію в будь-якому відділенні.

Верховний Суд наголосив, що банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають право вимагати повторну ідентифікацію клієнта, якщо виникають сумніви щодо достовірності чи актуальності раніше отриманих даних.

Водночас право банку застосовувати обмеження або припиняти договірні відносини не є безумовним. У кожному конкретному випадку суди повинні перевіряти, чи були такі заходи належно обґрунтовані.

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Чому Верховний Суд став на бік банку

Суд звернув увагу, що Ощадбанк не закривав рахунки клієнтки та не розривав договір, а лише тимчасово обмежив окремі операції до проходження особистої ідентифікації.

Крім того, банк мав обгрунтовані підстави вважати, що платіжні картки або доступ до дистанційного банкінгу могли опинитися у третіх осіб, а інформація про клієнтку — бути неактуальною.

Оскільки позивачка так і не пройшла повторну ідентифікацію, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку, скасував рішення апеляційної інстанції та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

У Верховному Суді також підкреслили, що такі обмеження мають тимчасовий характер і можуть бути скасовані після актуалізації даних та особистої ідентифікації клієнта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 липня 2026, 20:05
#
Клікбейтна назва статті.
Або, припускаю, автор не розуміє про шо пише.
Фінмон не обмежується повторною ідентифікацією, а рішення Верховного суду врегулювало саме цю конкретну процедуру
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 липня 2026, 22:09
#
Оригінальна назва публікації на сайті «Судово-юридичної газети»:
Банк заблокував рахунки пенсіонерки з ТОТ через
підозру у шахрайстві: що вирішив Верховний Суд

https://bit.ly/3T6vMzv
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