Фінмоніторинг попередив українців про ризик із довідками про доходи в банках

Державна служба фінансового моніторингу України активніше відстежує операції з готівкою, зокрема випадки, коли громадяни купують дорогі автомобілі або нерухомість без офіційно підтверджених доходів. Про це розповів голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

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До кого підвищена увага

За його словами, підвищена увага до готівкових операцій не пов’язана з окремими резонансними справами чи політичними подіями. Йдеться про системну роботу фінансової розвідки, яка отримала нові інструменти для швидшого й ефективнішого аналізу таких операцій.

«Готівкові операції завжди були в полі зору фінансової розвідки, але зараз з’явилися нові інструменти, які дозволяють робити цю роботу ефективніше та швидше», — зазначив Пронін.

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Що саме перевіряють

У Держфінмоніторингу звертають увагу на випадки, коли людина проводить великі покупки, але не може підтвердити походження коштів відповідними документами. Зокрема, йдеться про купівлю дорогих автомобілів або квартир без офіційно доведених доходів і статків.

Окремий ризик — використання однієї й тієї самої довідки про доходи або заощадження для проведення кількох операцій у різних банках. Сам факт подання довідки в різні установи не є порушенням, однак підозри можуть виникнути, якщо документ підтверджує наявність коштів, наприклад, на $100 тис., а фактично використовується для операцій на значно більшу суму.

«У вас довідка, яка дозволяє довести заощадження, скажімо, на $100 тис. А ви її показуєте під операції вже не на $100 тис., а одразу на $500 тис.», — пояснив Пронін.

Як можуть кваліфікувати такі операції

У Держфінмоніторингу наголошують, що кожен випадок оцінюється індивідуально. Залежно від обставин, такі дії можуть мати ознаки ухилення від сплати податків, шахрайства або відмивання коштів.

За словами Проніна, траплялися випадки, коли через подібні схеми легалізували кошти, отримані від продажу наркотичних засобів.

Куди передають матеріали

Матеріали за підозрілими операціями Держфінмоніторинг передає насамперед правоохоронним і розвідувальним органам. Якщо йдеться про можливу мінімізацію оподаткування, інформація спрямовується до Бюро економічної безпеки.

Пронін також нагадав, що Держфінмоніторинг уклав меморандум із БЕБ та Податковою для вирішення складних податкових і безпекових питань.

Наразі у Держфінмоніторингу розслідують уже понад сотню таких справ. Серед основних кейсів — купівля автомобілів і квартир без офіційно підтверджених доходів. Частину матеріалів уже передано до БЕБ, решту передаватимуть у міру готовності.

Нагадаємо

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами.